東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」が「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」を開催。

「オールデイダイニング カリフォルニア」にて、ライブキッチンで焼き上げるステーキと甘酸っぱいストロベリースイーツを楽しめます！

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ

期間：2026年1月9日(金)〜3月15日(日)の金・土・日曜日

時間：17:00〜21:30（L.O. 21:00）

料金：大人 5,800円（税・サ込）／4歳〜12歳 2,900円（税・サ込）※ソフトドリンクバー込

場所：オールデイダイニング カリフォルニア

キャンセル料：予約取消時または変更時、当日100％（連絡の有無に関わらず）・前日0％

※「％」は予約商品代金に対する比率です（個別のキャンセル規定がある場合は、そちらが優先されます）

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートが「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」を開催。

金・土・日曜日に、ライブキッチンで提供するビーフステーキや甘酸っぱい香りと味わいを堪能できるストロベリースイーツが楽しめます☆

ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ メニュー内容

ライブキッチン：・牛サーロイン肉のステーキ 和風ソース&スパイシートマトソース・海老と彩野菜のアヒージョオードブル：・北海道産ワカサギのエスカベッシュ カレー風味・タスマニア産サーモンのカクテル イクラ添え・取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て ラズベリードレッシング・モッツアレラチーズとカラフルトマトのカプレーゼ・春キャベツとベーコンのキッシュ・鶏むね肉とタケノコのディジョンマスタードマリネ・生ハムと新鮮野菜のパフェグラス シーザードレッシング・サラダバー魚料理：・スズキのソテー スパイシーサルサソース・帆立貝と筍のソテー バジルバターソース・サワラのロースト 西京味噌入りブールブランソース肉料理：・鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ・豚バラ肉と白菜のクリームソース・スパイシーミートと茄子のムサカ風グラタンパスタ・ご飯・スープ：・春菊のジェノベーゼスパゲッティー・ニョッキ・ア・ラ・クレームトマト・スパイシートマトキーマカレー・コシヒカリ・カリフラワーのクリームスープ・竹の子と豚細切りの中華風玉子スープ和食：・竹の子ご飯・具沢山豚汁お子様料理：・ジャーマンポテト風グラタン・スパゲッティーミートソース・ミニチーズドッグ・チュロス&ワッフルデザート：・フルーツ・ストロベリースイーツ各種

ビーフステーキとストロベリースイーツを存分に堪能できる「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」

オードブルをはじめ、魚料理や肉料理、ご飯ものなど、多彩なメニューが並びます☆

ライブキッチンで焼き上げるステーキは、最上部位であるサーロインを使用。

牛サーロイン肉のステーキ

赤身と脂の旨味が感じられ、強い火力で表面をカリッと、中はやわらかく焼き上げます！

ホテルビュッフェならではの臨場感を楽しめるライブキッチンで、お肉が美味しく焼けるのは、厚い鉄板がポイント。

薄いフライパンでは、お肉を入れた瞬間にフライパンの熱がお肉に奪われます。

ライブキッチンの厚い鉄板は熱を蓄えるのが得意なため、お肉を入れたときに適温を維持することが可能です。

そのため、肉の表面を焼き固めて肉汁が流出しないよう、うま味を閉じ込めて焼き上げることができます。

また、厚い鉄板は熱源の熱をダイレクトに伝えず、食材に均一な熱を伝え続けられるのも美味しく焼き上がる秘訣。

焼きムラや味のばらつきを防ぎ、中までしっかり熱を通すことができます！

海老と彩野菜のアヒージョ

そのほか、ビュッフェスタイルで楽しめる料理には「海老と彩野菜のアヒージョ」や

モッツアレラチーズとカラフルトマトのカプレーゼ

「モッツアレラチーズとカラフルトマトのカプレーゼ」

スズキのソテー

「スズキのソテー」などが用意されます。

取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て

彩り豊かな「取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て」に

タスマニア産サーモンのカクテル

「タスマニア産サーモンのカクテル」

鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ

「鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ」

生ハムと新鮮野菜のパフェグラス

「生ハムと新鮮野菜のパフェグラス」といった、多様なメニューを楽しめます☆

ストロベリースイーツ

甘酸っぱい香りと味わいの「ストロベリースイーツ」も豊富に展開。

お子様向けのメニューもあり、家族みんなで楽しめるディナービュッフェです！

ライブキッチンで焼き上げるサーロインステーキ食べ放題＆甘酸っぱい苺スイーツを楽しむディナービュッフェ。

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」の「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」は、2026年1月9日〜3月15日の金・土・日曜日に開催です☆

※写真はイメージです

※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ステーキ＆ストロベリースイーツが食べ放題！東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」 appeared first on Dtimes.