ステーキ＆ストロベリースイーツが食べ放題！東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」が「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」を開催。
「オールデイダイニング カリフォルニア」にて、ライブキッチンで焼き上げるステーキと甘酸っぱいストロベリースイーツを楽しめます！
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ
期間：2026年1月9日(金)〜3月15日(日)の金・土・日曜日
時間：17:00〜21:30（L.O. 21:00）
料金：大人 5,800円（税・サ込）／4歳〜12歳 2,900円（税・サ込）※ソフトドリンクバー込
場所：オールデイダイニング カリフォルニア
キャンセル料：予約取消時または変更時、当日100％（連絡の有無に関わらず）・前日0％
※「％」は予約商品代金に対する比率です（個別のキャンセル規定がある場合は、そちらが優先されます）
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートが「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」を開催。
金・土・日曜日に、ライブキッチンで提供するビーフステーキや甘酸っぱい香りと味わいを堪能できるストロベリースイーツが楽しめます☆
ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ メニュー内容
ライブキッチン：
・牛サーロイン肉のステーキ 和風ソース&スパイシートマトソース
・海老と彩野菜のアヒージョオードブル：
・北海道産ワカサギのエスカベッシュ カレー風味
・タスマニア産サーモンのカクテル イクラ添え
・取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て ラズベリードレッシング
・モッツアレラチーズとカラフルトマトのカプレーゼ
・春キャベツとベーコンのキッシュ
・鶏むね肉とタケノコのディジョンマスタードマリネ
・生ハムと新鮮野菜のパフェグラス シーザードレッシング
・サラダバー魚料理：
・スズキのソテー スパイシーサルサソース
・帆立貝と筍のソテー バジルバターソース
・サワラのロースト 西京味噌入りブールブランソース肉料理：
・鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ
・豚バラ肉と白菜のクリームソース
・スパイシーミートと茄子のムサカ風グラタンパスタ・ご飯・スープ：
・春菊のジェノベーゼスパゲッティー
・ニョッキ・ア・ラ・クレームトマト
・スパイシートマトキーマカレー
・コシヒカリ
・カリフラワーのクリームスープ
・竹の子と豚細切りの中華風玉子スープ和食：
・竹の子ご飯
・具沢山豚汁お子様料理：
・ジャーマンポテト風グラタン
・スパゲッティーミートソース
・ミニチーズドッグ
・チュロス&ワッフルデザート：
・フルーツ
・ストロベリースイーツ各種
ビーフステーキとストロベリースイーツを存分に堪能できる「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」
オードブルをはじめ、魚料理や肉料理、ご飯ものなど、多彩なメニューが並びます☆
ライブキッチンで焼き上げるステーキは、最上部位であるサーロインを使用。
牛サーロイン肉のステーキ
赤身と脂の旨味が感じられ、強い火力で表面をカリッと、中はやわらかく焼き上げます！
ホテルビュッフェならではの臨場感を楽しめるライブキッチンで、お肉が美味しく焼けるのは、厚い鉄板がポイント。
薄いフライパンでは、お肉を入れた瞬間にフライパンの熱がお肉に奪われます。
ライブキッチンの厚い鉄板は熱を蓄えるのが得意なため、お肉を入れたときに適温を維持することが可能です。
そのため、肉の表面を焼き固めて肉汁が流出しないよう、うま味を閉じ込めて焼き上げることができます。
また、厚い鉄板は熱源の熱をダイレクトに伝えず、食材に均一な熱を伝え続けられるのも美味しく焼き上がる秘訣。
焼きムラや味のばらつきを防ぎ、中までしっかり熱を通すことができます！
海老と彩野菜のアヒージョ
そのほか、ビュッフェスタイルで楽しめる料理には「海老と彩野菜のアヒージョ」や
モッツアレラチーズとカラフルトマトのカプレーゼ
「モッツアレラチーズとカラフルトマトのカプレーゼ」
スズキのソテー
「スズキのソテー」などが用意されます。
取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て
彩り豊かな「取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て」に
タスマニア産サーモンのカクテル
「タスマニア産サーモンのカクテル」
鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ
「鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ」
生ハムと新鮮野菜のパフェグラス
「生ハムと新鮮野菜のパフェグラス」といった、多様なメニューを楽しめます☆
ストロベリースイーツ
甘酸っぱい香りと味わいの「ストロベリースイーツ」も豊富に展開。
お子様向けのメニューもあり、家族みんなで楽しめるディナービュッフェです！
ライブキッチンで焼き上げるサーロインステーキ食べ放題＆甘酸っぱい苺スイーツを楽しむディナービュッフェ。
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」の「ステーキ＆ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」は、2026年1月9日〜3月15日の金・土・日曜日に開催です☆
※写真はイメージです
※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ステーキ＆ストロベリースイーツが食べ放題！東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」 appeared first on Dtimes.