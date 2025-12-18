チャレンジする若者と若者を応援したい企業や団体のマッチングを促そうと、栃木県は１７日、「とちぎ若者応援バンクとちぎ若サポ！」を開設しました。

１７日に開設された「とちぎ若者応援バンクとちぎ若サポ！」は、チャレンジしたい若者と若者を応援したい企業や団体をつなぐウェブサイトです。

県は、若者が継続的に社会活動に取り組めるように、若者の活動を応援したい企業や団体などに「とちぎ若者応援団」に登録してもらい、支援する環境を整えてきました。

ウェブサイトではとちぎ若者応援団の企業の支援体制などの紹介に加え、登録を行った高校生から３０代までの個人や団体が、活動内容などを情報発信することで、一元的に互いの情報が得られることから、これまで以上にマッチングの可能性が高まると期待されています。

若者や若者の団体は、応援団の企業などの支援情報の閲覧や支援の依頼や相談ができるようになり、一方、支援する企業、団体側も、若者たちの活動情報を得られるほか若者への情報発信や、支援やイベントを通じてつながることが可能になります。

県によりますとプラットフォームの開設で、若者グループの登録があったほか、応援団の企業も１社増えて２１社が登録しているということです。