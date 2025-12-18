謎に包まれた新「NISMO」モデル登場へ

2025年12月17日、日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）は、来年2026年1月に開催される「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）の出展概要を発表しました。

【写真で見る】これがTAS2026で初公開される「“MT”のフェアレディZ NISMO」です

TAS2026は、2026年1月9日から11日にかけて千葉県の幕張メッセで行われます。日産は今回、スポーツブランドである「NISMO」の名を冠した2台を含む、計6台の車両を展示する予定です。

今回の出展車のうち、NISMOブランドの1台は「NISMO コンセプトモデル」として、リアスタイルの一部が公開されました。

このモデルは、SNSなどではテールランプのデザインからコンパクトカーの「オーラ」シリーズがベースとみられており、エアダクト付きの大型オーバーフェンダーが装着されています。モデルの詳細について、日産はTAS2026初日の2026年1月9日に公表するとしていますが、スポーツグレード「オーラNISMO」の上を行く、さらなるハイパフォーマンスモデルではないかとの推測もあります。

また、もう1台のNISMOモデルはスポーツカー「フェアレディZ NISMO」の改良型です。日産によると、フェアレディZシリーズは2026年夏にもマイナーチェンジを実施する予定とのこと。このうち、NISMOグレードではデザイン変更などは行わない見通しですが、TAS2026には改良に先立ち、新たに設定されるMTミッション搭載モデルを展示する計画です。

このほか、日産はSUVの「エクストレイル ROCK CREEK」をベースにした車中泊仕様のカスタムモデル「X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY」も出展する予定です。さらに、日産ブースには新型「リーフ AUTECH」や、近藤真彦氏が所有する初代「マーチ」を日産自動車大学校の学生が整備した「マッチのマーチ」、2016年のSUPER GTシリーズを戦った「MOTUL AUTECH GT-R」も展示されます。