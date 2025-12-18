「NPBのローテーションでかなりいい成績を収める可能性がある」ヤンキース30歳右腕が日本球界合流か　3Aで今季12勝、防御率1.63…米報道

ウィナンズは多彩な変化球も持ち味とされる(C)Getty Images

ヤンキース右腕のアラン・ワイナンスが日本球界でプレーする機会を求めていると伝えられた。

ニューヨーク・ポスト紙のジョエル・シャーマン記者は現地時間12月17日、自身のXに「ヤンキースは日本でプレーする機会を求めるため」ワイナンスを自由契約にする決定を行ったと伝えている。

右投げのワイナンスは18年ドラフト17巡目でメッツに入団、その後ブレーブスで23年にメジャーデビューを果たすも6試合で1勝2敗、防御率5.29と結果を残すことはできず。今年1月に移籍したヤンキースでも3試合に登板、0勝1敗、防御率8.68だった。メジャー通算11試合では1勝5敗、防御率7.48。

一方、マイナーでの無双ぶりも注目されている。今季の3Aでは21試合に登板、12勝1敗、防御率1.63をマーク。

直球の平均速度は144〜145キロとそこまでの球速はないが、140キロ台のツーシームと130キロ台のチェンジアップ、スイーパー、カーブと多彩な変化球を操り、日本球界向けと米メディアも報じている。

米メディア『TradeRumors』はヤンキースの情報としてシャーマン記者の投稿を用いながら、日本球界に合流する可能性が高いと伝えた。