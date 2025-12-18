『装甲騎兵ボトムズ』より「スコープドッグ メルキア軍装備」がHI-METAL Rに登場
バンダイスピリッツは、『装甲騎兵ボトムズ』より「HI-METAL R スコープドッグ メルキア軍装備」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日(金)16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。
『装甲騎兵ボトムズ』より、特徴的なカラーリングを表現した本体と新規大型武装がセットになった「スコープドッグ メルキア軍装備」が登場。
広い可動域、アームパンチ・グライディングホイール・ターンピックといった本体内蔵機構、降着ポーズやパイロットの乗降を表現できる豊富なギミック類を踏襲しつつ、異なるカラーリングの「スコープドッグ メルキア軍装備」に。新規造形の武装として「ロッグガン」「パラシュートザック」が付属するほか、大型の武装である「ロッグガン」にはスコープや銃口部にクリアパーツを使用している。
(C)創通・サンライズ
(C)創通・サンライズ