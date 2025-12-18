TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が17日、放送された。同シリーズ常連の女優森山未唯（25）が再び出演した。

同シリーズはお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮して活躍する。今放送は「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編。津田は謎解きの舞台である群馬県館林市に向かった。謎解きのヒントと思われる金庫を開くため、タイムマシンに乗って100年前にタイムスリップ。そこに森山扮（ふん）する理花が登場した。

森山は前作第3話では、前の事件で殺されてしまった「戸隠の大学生」佐々木理沙の双子の妹、佐々木理奈を熱演していた。

森山の所属事務所は公式Xを通じ「マンキンの笑顔で名探偵をお迎えした 今回の森山はいかがでしたでしょうか。来週もおたのしみに」とポスト。出演衣装の着物姿の写真をアップした。

この投稿に対し「登場した瞬間に津田さん並みに声出ましたw」「名探偵津田に欠かせない存在です！ 登場してくれるのすごく嬉しい！ 笑顔や明るい所が周りを幸せにしてくれますね 衣装もとてもお似合い！」「大正メイクもとても似合っておりました これで時代劇のお仕事も来たら嬉しい」「森山未唯さんの理花役、今回も最高でした名探偵津田の世界観にぴったりで、毎回楽しみにしています！」などの声があった。