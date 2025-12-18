お笑いタレントのカンニング竹山（54）が17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。SNSの書き込みにブチ切れた。

番組では竹山、ぼる塾あんり（31）、お笑いコンビきしたかの（岸大将＝35、高野正成＝36）、おいでやす小田（47）のキレ芸人が出演。世の中への不満や理不尽な体験をぶちまけた。

SNSのエゴサーチが話題になると、竹山は「テレビなんかで生放送に出てると、せきが出る日があるわけよ」とのどの調子が悪い日もあると説明。そこで共演者が話している時にせきをすると、SNSに「また竹山が咳してる」「人がしゃべるといつもせきで邪魔をする」などと書き込まれるといい、「俺の体を誰も心配していないんですよ」と不満をぶちまけた。

他にも、「俺の大好きな何々ちゃんと一緒に映すな」などとも書き込まれるといい、「好きなこと書くじゃん、感想を。『竹山が出るからもうチャンネル変えた』とか」と不満は止まらず。「本音言ってやろうか。変えろ、変えろ」とカメラ目線でブチ切れ、笑いを誘っていた。