元うたのお兄さん・杉田あきひろ、救急搬送で緊急入院 うっ血性心不全で心筋梗塞の疑いも 「しばらくお時間をください」
1999年から4年にわたって『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんを務めた“あきひろおにいさん”こと杉田あきひろ（60）が18日、自身のインスタグラムを更新。緊急入院したことを報告した。
【写真】緊急搬送され入院した杉田あきひろ
杉田は「突然ですが報告です」と書き出し「杉田あきひろ、12月15日深夜未明に病院に救急搬送されて緊急入院となっています。病名はうっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとの事で心臓カテーテル検査の為の入院です」と伝えた。
続けて「12月14日の厚生労働省さん主催の【依存症シンポジウム IN 大阪】のステージで歌った後、普段より激しい動悸が襲ってきて動けなくなり怖くなったのですが。その夜から胸が苦しくなり呼吸ができなくなって、これ以上の我慢は無理だと判断して救急搬送されました」と説明。「退院できるまでには二週間はかかるとの事で、ここは腹を決めてしっかり療養したいと思います」とつづった。
最後は「…この入院に伴い、12月25日に予定していました【杉田あきひろ TikTok ライヴ】は延期とさせていただきます。楽しみにしてくださっていたみなさん、申し訳ありません」とし「必ずまた元気な姿でみなさんの前に歌声を届けますので、どうぞみなさん、しばらくお時間をください」と呼びかけている。
