『機動戦士ガンダムAGE』ビシディアンの首領が駆る「ダークハウンド」がMETAL ROBOT魂に登場
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムAGE』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムAGE-2 ダークハウンド」(23,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日(金)16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。
『機動戦士ガンダムAGE』より、宇宙海賊ビシディアンの首領が駆る「ガンダムAGE-2 ダークハウンド」がMETAL ROBOT魂で登場。
メカデザイナー海老川兼武氏により、METAL ROBOT魂用に「ガンダムAGE-2 ダークハウンド」をハイディテール化して描き起こし、画稿をもとに造形。劇中のアクションを再現する為の機構を各部に内蔵している。パーツの差し替えにより「ストライダー形態」も再現できる。
(C)創通・サンライズ
