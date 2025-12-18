ＮＨＫ Ｅテレの教育番組「おかあさんといっしょ」で１９９９年から４年間にわたって９代目「うたのおにいさん」を務めた歌手の杉田あきひろ（６０）が１８日に自身のインスタグラムを更新し、救急搬送されて緊急入院していると報告した。「うっ血性心不全」と診断されたと明かし「それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとの事で心臓カテーテル検査の為の入院です」と説明した。

「突然ですが報告です」と書き出し、「杉田あきひろ、１２月１５日深夜未明に病院に救急搬送されて緊急入院となっています。病名はうっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとの事で心臓カテーテル検査の為の入院です」と伝えた。

経緯については「１２月１４日の厚生労働省さん主催の【依存症シンポジウム ＩＮ 大阪】のステージで歌った後、普段より激しい動悸が襲ってきて動けなくなり怖くなったのですが。その夜から胸が苦しくなり呼吸ができなくなって、これ以上の我慢は無理だと判断して救急搬送されました」と説明。「退院できるまでには二週間はかかるとの事で、ここは腹を決めてしっかり療養したいと思います」と記した。

そして「…この入院に伴い、１２月２５日に予定していました【杉田あきひろ ＴｉｋＴｏｋ ライヴ】は延期とさせていただきます。楽しみにしてくださっていたみなさん、申し訳ありません」とＴｉｋＴｏｋライヴの延期を報告。「必ずまた元気な姿でみなさんの前に歌声を届けますので、どうぞみなさん、しばらくお時間をください」とメッセージを寄せた。

杉田はＮＨＫ Ｅテレの教育番組「おかあさんといっしょ」で１９９９年から４年間にわたって９代目「うたのおにいさん」を務めて人気を集めた。２２年８月にステージ３の喉頭がんを公表している。