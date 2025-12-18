【クイズ】ぐるぐる踊るタコ、いったい何のため? -「タコ踊りってあるんや!!」「うつくしいうねりですね」と話題
青森市にある「青森県営浅虫水族館」で、目が回るほどぐるぐると踊っているタコを発見!! これ、いったい何をしているのか分かりますか?
朝見回りしているとタコが踊ってました。
実際は踊っているのではなく、古い吸盤の皮を落として、吸盤の吸着力を落とさないようにしているみたいです。
(@AsamushiAquaより引用)
朝見回りしているとタコが踊ってました。実際は踊っているのではなく、古い吸盤の皮を落として、吸盤の吸着力を落とさないようにしているみたいです。#浅虫水族館 #水族館 #ミズダコ #タコ #踊る pic.twitter.com/nIenB861XA- 青森県営浅虫水族館【公式】 (@AsamushiAqua) December 15, 2025
足をぐるぐるひらひらと高速回転させるタコ、スタンダードドレスを着て社交ダンスをしているような美しさ。
この動画を見た人からは、「スゴイ!! 芸術的なうごき」「うつくしいうねりですね」「タコ踊りってあるんや!!」「吸盤ぴょこぴょこしてて、足どぅるるるるんってうねってて良き」などなど、驚きと感動の声が多数寄せられています。
さて、この動き、いったい何をしているのかというと、もちろんタコ踊りではありません!! 実はこれ、「古い吸盤の皮を落として、吸盤の吸着力を落とさないようにしている」のだとか。なるほど!! 女性が、美容のために古い角質を除去するのと、ちょっと似てますね(笑)。
動画の途中、紙吹雪の中で舞っているように見えたシーンがありますが、まさに、あれが古い皮だそう。あの動きで、しっかり剥がれ落ちるんですね。すごい!
水族館でタコの水槽を見学する際は、吸盤がきちんとメンテナンスされているか、よーく観察してみてくださいね。
