大統領執務室に姿を見せたトランプ氏=15日/Anna Moneymaker/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領の仕事ぶりに対する支持率は米国の成人の間で平均39%で、不支持率は58%に上ることが、CNNによる各種世論調査のまとめから明らかになった。

米公共ラジオNPRと公共放送PBS、マリスト大学が実施した17日発表の世論調査によると、トランプ氏の全体的な支持率は米国の成人の間で38％。経済運営に対する支持率は36％となる一方、過半数の61％は自分にとって経済状況は良くないと答え、70％は自分の住む地域の生活費は平均的な家庭にとって負担が大きいと回答した。

同日発表されたクイニピアック大学の調査では、登録有権者の間でのトランプ氏の支持率は全体で40%、経済運営に関しても40％だった。登録有権者の57％は現在の経済状況についてトランプ氏の責任が大きいと答えており、65%は経済はそれほど良くない、もしくは悪いと回答。経済が上向いているとの見方は30％にとどまり、残りは経済が悪化しているか、横ばいだと答えた。

週末に公表されたNBCニュースと調査会社サーベイモンキーの合同調査によると、「日用品の価格上昇への対応」を任せられる政党としては民主党が共和党を53％対47％で上回った。一方、クイニピアック大学の調査では、経済に関して共和党を信頼していると答えた登録有権者が僅差（きんさ）で民主党を上回り、その割合は46％対41％だった。

NPRとPBS、マリスト大学の調査は12月8日から11日にかけ、米国の成人1440人を対象に、電話やテキストメッセージ、オンラインパネルを組み合わせて実施された。全サンプルの標本誤差はプラスマイナス3.2パーセントポイント。クイニピアック大学の調査は11日から15日にかけ、登録有権者1035人を対象に電話インタビューで行われ、全サンプルの標本誤差はプラスマイナス3.9パーセントポイントだった。