人気の「肉そば」に…チャーシュー、味玉、ねぎ、焼海苔をドカンとのせた「特製肉そば」販売【この時期しか食べられない】

全国に236店舗を展開中のラーメンチェーン「丸源ラーメン」は、2025年12月25日(木)から期間限定で「特製肉そば」を発売する。

販売期間は2025年12月25日(木)から2026年１月14日(水)まで

「丸源ラーメン」の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」に、人気のトッピングを贅沢にのせた特別な一杯「特製肉そば」。特製醤油に漬けこみ旨味を染み込ませた「味玉」、シャキシャキの食感が楽しめる「ドッカンねぎ」、“蒸し”と”熟成醤油煮込み”の２段階調理で柔らかく仕上げた「チャーシュー」が特徴の商品。磯の風味を引き出した「焼海苔」もポイントだという。この時期だけしか食べられない期間限定メニュー。

・「特製肉そば」：税込1,089円

・販売店舗：『丸源ラーメン』各店

・販売期間：2025年12月25日(木)〜2026年１月14日(水)

※2025年12月31日と2026年1月1日は、休業または営業時間を変更する場合あり

※一部店舗では取り扱いのない場合がある

※販売内容は予告なく変更する場合がある

看板商品の熟成醤油ラーメン 肉そば