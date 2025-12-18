「機動戦士ガンダムAGE」より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムAGE-2 ダークハウンド」がプレバンにて12月19日16時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムAGE-2 ダークハウンド」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日16時より予約受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は23,100円。
本商品は「機動戦士ガンダムAGE」に登場する宇宙海賊ビシディアンの首領キャプテン・アッシュが駆る「ガンダムAGE-2 ダークハウンド」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。
メカデザイナー海老川兼武氏により、METAL ROBOT魂用に「ガンダムAGE-2 ダークハウンド」をハイディテール化して描き起こし、画稿をもとに造形。主要武器のドッズランサーをはじめ、ビームサーベル、アンカーショットなどの各種ギミックが再現されている。
また、パーツの差し替えにより「ストライダー形態」も再現されており、METAL ROBOT魂オリジナルギミックとして「ハイパーブースト」をイメージした脚部裏のブースター展開を搭載している。さらにランディングギアパーツも付属し、差し替えにより駐機状態も再現できる。
(C)創通・サンライズ