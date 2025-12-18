12月19日 予約受付開始予定 【HI-METAL R スコープドッグ メルキア軍装備】 2026年6月 発売予定 価格：24,200円 【HI-METAL R スコープドッグ用武装オプションセット】 2026年7月 発売予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、アクションフィギュア「HI-METAL R スコープドッグ メルキア軍装備」を2026年6月、「HI-METAL R スコープドッグ用武装オプションセット」を2026年7月に発売する。価格は「スコープドッグ」が24,200円、「武装オプションセット」が8,800円。12月19日から予約受付を開始する。

本製品は「装甲騎兵ボトムズ」に登場する「スコープドッグ」に「ロッグガン」、「パラシュートザック」をセットにした「メルキア軍装備」と、「ペンタトルーパー」、「ショルダーミサイルガンポッド」、台座用ロゴを含む武装オプションのセットの2製品。

「スコープドッグ メルキア軍装備」は特徴的なパープルのカラーリングの「スコープドッグ」を再現しており、「ロッグガン」はメイン、サブグリップの可動で両手での保持を可能としている。またスコープ部が可動することで、頭部ターレットレンズと同期しているような射撃姿勢をとれる。

この他「パラシュートザック」は3つの弾倉パーツ、2つのパラシュート用パーツが付属し、パラシュート収納部を展開できる。降着ポーズの再現も可能となっている。

【HI-METAL R スコープドッグ メルキア軍装備】

「スコープドッグ用武装オプションセット」には新規造形の「ペンタトルーパー」、「ショルダーミサイルガンポッド」、台座用ロゴに加え、「ラウンドムーバー」、「ソリッドシューター」と宇宙空間をイメージした成型色の台座が付属。HI-METAL Rの「装甲騎兵ボトムズ」シリーズのディスプレイを拡張できる。

【HI-METAL R スコープドッグ用武装オプションセット】

(C)サンライズ