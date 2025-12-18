宝石みたいな琥珀糖♡冬だけの限定クリスマスBOXが登場

ホリデーシーズンは、心ときめく特別なお菓子を選びたくなるもの。ArtなFoodで注目を集めるハラペコラボから、宝石のように輝く琥珀糖「こうぶつヲカシ」のクリスマス限定商品が登場しました。職人が一つひとつ切り出す繊細なきらめきは、眺めるだけでもうっとり。雪や宝石をモチーフにした幻想的な世界観は、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです♡

冬の宝石を味わう限定琥珀糖

冬のこうぶつヲカシ4粒採取箱は、冬季限定の琥珀糖を詰め合わせた一箱。

赤いカシスのルビー、ホワイトチョコとラムレーズンが香る水晶、カラメルのトパーズ、ブルーベリーのアメシストなど、宝石を思わせる味わいと彩りが魅力です。

小さな雪の結晶やツリーのモチーフ、ドライフラワーを添えた赤いボックスに、ゴールドのリボンとメリークリスマスのステッカー付き。内容量40g、価格2,680円(税込)。

賞味期限は出荷日より2週間以上あるものを発送、保存方法は直射日光・高温多湿を避けて保存してください。

キャンドル入り特別BOX

特別感を求めるなら、冬のこうぶつヲカシ12粒採取箱がおすすめ。内容量135g、価格7,280円(税込)。

冬限定の琥珀糖12粒に加え、12月の誕生石ラピスラズリとターコイズをモチーフにした鉱物キャンドルがセットになっています。

キャンドルはpolepolecandleworksによる特別制作で、原材料はジェルワックス、燃焼時間(目安)は約20分。

※キャンドルにはカバーをかけてお届けします。

※灯す際は必ずプラカップから取り出し、不燃性のお皿や燭台の上でご使用ください。

※ロウが溶けて垂れる場合があります。

※ハンドメイドのため風合いや色味が異なります。

※キャンドルは食べられません。

※お子様やペットの手の届かない場所でご使用・保管してください。

※可燃物の近くでは使用せず、安全にお楽しみください。

プチギフトにも映える個包装

気軽に楽しめる冬のこうぶつヲカシ個包装は、九州素材を使用した琥珀糖をクリスマス限定モチーフで仕上げた一品。

内容量5枚入り、価格680円(税込)。ツリーのオーナメントやプチギフトとしても使いやすく、ちょっとした贈り物に喜ばれます。

冬だけのきらめきを贈って

宝石のような美しさと、口の中でほどける繊細な甘さを併せ持つハラペコラボの限定琥珀糖。眺める時間も、味わう瞬間も、冬の思い出を特別なものにしてくれます。

キャンドル入りの華やかなBOXから気軽な個包装まで揃うので、贈る相手やシーンに合わせて選べるのも魅力。この冬だけのきらめきを、大切な人や自分自身に届けてみてはいかがでしょうか♪