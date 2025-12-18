元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が18日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。ゲスト出演した日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事（50）に“公開説教”した。

杉村は、吉村氏に「吉村さん、僕が聞きたいのはですねえ、国会が閉会しました。今国会、与党入りされました。与党の代表として、議員定数を一生懸命やられたのはよく分かります。じゃあ、立憲民主党の野田代表、国民民主党の玉木さん、公明党の斎藤代表、またはこの間、700人近くいる国会議員、この議員と代表としてどのくらい議論を重ねられました？直接、説得されました？」と強い口調で質問。

吉村氏が「直接というのはやっているわけではありません」と答えると、「僕はね、やっぱり国会で多数を形成しようと思ったら、いくらYouTubeで腹立つ腹立つを10回言っても、いくらコメンテーターを批判しても、やっぱり国会は合意形成の場ですから党の代表としてこれが必要なんだっていうことを一人一人説得する作業をやらないで腹立つ腹立つといってもしようがないんじゃないかと」と主張。

そして「だから僕は前から言ってるように、大阪府知事が与党代表を兼任するっていうのは現実的ではない。なぜこれ（衆院議員定数削減法案）が成立しなかったかというと、吉村代表の責任もあるというのが僕の考え。やはりやりたかったら国政に行くしかないんですよ。というのが僕の考えです」と話した。

これに対し、吉村氏は「まず（衆院議員定数削減法案が）成立しなかったという結果に対しては僕自身の力不足もあるでしょう。それは思います」とした。そのうえで「ただ誰とどういう交渉するのかというのは、党なのでこれは実際にやっていってるわけですよ。他の党代表を含めて意見してますね、この議員定数削減について」と言い、「僕は50削減する考え方だけど、今回小選挙区25、比例25という案に修正しました」などと野党の意見を取り入れたと説明するなどしていた。

吉村氏は16日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、衆院議員定数削減法案の今国会成立を断念したことを受けて「腹立ってしょうがない」を連発していた。