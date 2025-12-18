離れて暮らす高齢の親に電話をすると、決まって返ってくる「心配いらない」という言葉。それは真実ではなく、子どもに迷惑をかけたくない一心でついた、精一杯の「嘘」かもしれません。本記事ではAさんの事例とともに、高齢親の懐事情とリスクについて、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説していきます。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

個人事業主が長かった父の年金

Aさんは、もうすぐ還暦を迎える会社員です。会社は定年退職となりますが、65歳の年金受給までは頑張って働こうと考えています。

Aさんの父は90歳。かつては運送会社で働いていましたが、会社内でもめごとがあり、退職。その後は個人事業主としてトラックの運転手になり、晩年はタクシー会社に勤めていました。

Aさんの母は15年前に癌で亡くなり、それから父は一人で暮らしています。いままで家事をすることが少なかった父なので、Aさんは父の一人暮らしを心配し、同居しないかと持ちかけたこともありました。しかし父は「母さんと過ごした自宅から離れたくない。これからは年金暮らしになるから、家事を覚えるよ」と笑って話をしていました。

はじめは心配し、まめに連絡をしたり様子をみにいったりしていたAさんですが、思いのほか家事をこなしている父の様子を目の当たりにして、「案外、やればできるんだね」と安心しました。その後、自身が管理職になったこともあり、日々の生活に追われ、遠方の実家には足を運ぶことも、頻繁に連絡をすることもできなくなりました。

「年金で十分暮らせている」

ときには高齢者の孤独死問題や貧困問題、強盗などのニュースが流れると、心配になることもありました。警察庁のデータによると、警察取扱死体の総数7万6,020体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者（令和6年）は、65歳以上が7,846体ですが、85歳以上になると1万4,658体と、全体の約2割を占めています。

Aさんの父親が85歳になると、せめて電話連絡ぐらいはまめにと思いつつも、思い出して連絡しようとしたときには大体寝る直前の深夜帯。「すでに寝ているだろうから明日、電話しよう」と繰り返す毎日でした。

時折の電話では、先手で父からこういわれました。

「元気でやっているから心配ない。お金は年金で十分暮らせているから大丈夫だ」

Aさんは、年金制度について詳しくなかったため、父の言葉を鵜呑みにし、実際いくら受け取っているのかを知る由もありませんでした。加えて、「親にお金のことを聞くことはなんとなく気が引ける」そんな思いもあったのです。

心配が現実に。還暦祝いで帰省し「真実」に激震

管理職として忙しくしていたAさんも、もうすぐ定年退職。「あと5年もすると、父親と同じ年金生活なのか」と考えると、少しは年金のことも知っておかないといけないと思い、会社の福利厚生事業で話を聞くことにしました。

Aさんは、大学卒業からずっと会社員であるため、厚生年金保険の加入期間が長く、管理職で給与が高い期間もありました。

「会社員だと上乗せがあるから、自営業に比べると年金額が高いのか……。老後の不安が軽くなってよかった」

そう安堵したのもつかの間、ある事実に思い至ります。

「まてよ、親父は自営業が長かったような……。電話では『年金で十分暮らせている』といっていたが、本当なんだろうか」

自分の年金額に安心しつつ、父親の年金額を聞いたこともなかったAさん。自身の定年退職祝いと称し、久しぶりに帰省することにしました。

実家でみた久しぶりの父親は、膝を悪くし、部屋の中でも手押し車を使いながらの生活でした。家の中の歩行もヨタヨタしています。

「食料品の買い物等はどうしているのだろうか？」

気になり冷蔵庫を開けてみると……Aさんは思わず二度見しました。中身は空っぽ。そもそも、冷蔵庫のスイッチがはいっていなかったのです。

Aさんは冷蔵庫の前に立ちすくみ、激しいショックを受けました。

父がついていた「嘘」と、目の前の「真実」

父は個人事業主の期間が長く、そのあいだの国民年金保険料には未納期間がありました。蓋を開けてみれば、年金額は約70万円、月額にしてわずか5万8,000円です。小さな自宅は持ち家でローンもないため、修繕等を気にしなければなんとか暮らせます。しかし、昨今の物価高の影響と、身体の衰えから買い物もままならず、冷蔵庫のあるものも尽きてしまったようです。

「年金で十分暮らしている」という父の言葉は、息子に心配させたくない親心からの嘘でした。

高齢期のおひとりさまが増えていますが、孤独死しないためにも、元気なうちから万一のリスクに備えておく必要があります。内閣府の令和6年版高齢社会白書（全体版）でも、65歳以上の人がいる世帯は全世帯の約半数、65歳以上の人の一人暮らしは全体の3割を超え、増加傾向となっています。

その後、Aさんはすぐに介護認定を申請しました。「都会で暮らしたくない」という父の希望を尊重しつつ、施設の入居を含めて検討し、これからは父とコミュニケーションを密にすることを心がけています。

〈参照〉

警察庁：警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者（令和6年）

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/shitai/hitorigurashi/R6nennreikaisoubetu.pdf

内閣府：令和6年版高齢社会白書（全体版）

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_1_3.html

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表