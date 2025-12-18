「木村シスターズ」Koki,＆Cocomi、姉妹“デート”で密着ツーショット公開！ 「似てますかね？」
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは12月17日、自身のInstagramを更新。姉でモデルやフルート奏者として活動するCocomiさんとのツーショットを公開し、注目を集めています。
【写真】Koki,＆Cocomiの密着ショット
2人の写真は、CocomiさんのInstagramにも投稿されており、こちらではCocomiさんの眼鏡姿も。Cocomiさんは、Koki,さんとの写真について「木村シスターズ。似てますかね？」とコメントしていました。
(文:勝野 里砂)
姉とのプライベートショットを公開Koki,さんは「ここさんとデート」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目には、Cocomiさんと頬を寄せ合う姿が写っています。仲の良さが伝わるほほ笑ましいショットです。また2、3枚目ではルイ・ヴィトンのデニムジャケットと黒いバッグを合わせたコーディネートを披露しています。カジュアルでありながらも上品な装いで、Koki,さんの美しさを引き立てています。
ルイ・ヴィトンを愛用11日の投稿でも、同ブランドのアイテムを着用していたKoki,さん。チェック柄のジャケットとモノグラム柄のバッグを身に着けています。柄の黄色がアクセントになっており、華やかな組み合わせです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
