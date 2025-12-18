「感染性胃腸炎」増加傾向

岡山県はきょう（18日）、県内全域にノロウイルス食中毒注意報を発令しました。

【写真を見る】岡山県が「ノロウイルス食中毒注意報」を発令 感染性胃腸炎の届出件数が増加傾向【18日】

感染症発生動向調査による定点医療機関からの感染性胃腸炎の届出件数が増加傾向となったためで、冬季に発生が危惧される「ノロウイルス食中毒」の予防について、食品関係事業者や県民に注意を喚起しています。

県によると、定点当たりの届出人数は、先月（11月）24日から30日の週が2.21人、今月（12月）1日から7日の週が2.46人、8日から14日の週が速報値で3.25人で推移しているということです。

定点当たり人数の対前週比は、先月（11月）24日から30日の週が0.85、今月（12月）1日から7日の週が1.11、8日から14日の週が速報値で1.32となっています。

感染予防に向け「啓発活動」強化へ

2025年度の岡山県食中毒注意報等発令要領では、感染性胃腸炎の定点当たり人数の対前週比が2週間連続で1.1以上となった場合に注意報を発令することとしていて、今回この条件に該当したものです。

県内の各保健所は、飲食店、旅館、ホテルなど食中毒の発生リスクの高い施設を対象に、食中毒発生防止の啓発活動を強化するとしています。

注意喚起については、岡山県食品衛生協会等の関係機関を通じた注意喚起、食中毒予防啓発チラシの配布、各保健所での啓発資材による注意喚起、公用車での広報、県庁ホームページによる広報を実施するということです。

ノロウイルス食中毒予防のための原則

①調理場に「持ち込まない」

調理する人が感染していると食品を食べる人に二次感染してしまうため、毎日健康チェックをし、腹痛や下痢の症状があるときは調理を控える。

②ノロウイルスを「ひろげない」

おう吐物などを処理するときは、マスクやビニール手袋を使うなど十分注意し、二次感染を予防する。

③ノロウイルスを「やっつける」

汚染のおそれがある二枚貝等の食品は、中心温度85～90℃で90秒以上加熱する。

④食品などに「つけない」

調理や盛り付けなど各作業の前に、せっけんを使って丁寧に手を洗う。

食品の盛り付け作業時などには、必要に応じて使い捨て手袋を着用し、食品に直接触れないようにする

なお、今シーズン（2025年10月1日から12月18日時点）において、県内でのノロウイルスによる食中毒の発生はないということです。