このコラボは大アタリ。

手首で時刻を確認できる腕時計は、小さいデバイスなのにデザインの可能性が無限大です。16シリンダーのエンジン機構を持つ腕時計だって作れてしまいます。

だったらテレビゲームをモチーフにするのなんて、朝飯前でしょうね。

往年のゲーム機が腕時計に

スイス腕時計のNUBEO（ヌベオ）が、家庭用ゲーム機のATARI（アタリ）をモチーフにした腕時計「VENTANA AUTOMATIC ATARI RETRO GAMER LIMITED EDITION」を発売しました。

文字盤がカラフルで、中心にはATARIのロゴがあるのが特徴的。Y字型のカバーも良いアクセントになっています。

ゲームっぽさを感じるユニークさ

スイスの時計ですが、ムーブメントは日本製の機械式とのこと。ですが、カラフルな部分にはスイス製の蓄光性夜光顔料「スーパールミノバ」が使われ、暗い中では怪しげなゲームセンターみたいに光ります。

長針も短針もなく、文字盤が回転する機構に。まるでルーレットみたいです。色使いもですが、全体でゲームっぽさを表している楽しい1本ですね。

Image: NUBEO

カラバリは5色があり、いずれも100本限定。ですが500ドル（約7万8000円）と手が出しやすい価格帯かと思います。

ATARI×腕時計

これまでにも、ATARIをモチーフにした腕時計はいくつかありました。

『アステロイド』45周年記念ウォッチや、BluetoothもWi-FiもOS更新もないけど4本の懐ゲーが遊べるスマートウォッチなんてのも、遊び心があって最高です。テレビゲームって意外と腕時計にしやすいんですね。

