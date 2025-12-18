「からあげクン」がそのままポーチに！ 「JAM HOME MADE」との初コラボアイテム2種発売へ
「ローソン」は、2026年1月20日（火）から、人気ブランド「JAM HOME MADE」と「からあげクン」が初コラボレーションしたアイテムを、全国の店舗などで順次発売する。
【写真】機能性抜群！ 使い勝手のいい「ショルダーバッグ」も
■遊び心満載の2種類
今回発売されるのは、遊び心満載の「からあげクン そのままポーチ BOOK feat．JAM HOME MADE」と「からあげクン ショルダーバッグ BOOK feat．JAM HOME MADE」の全2種類。
ポーチは、人気ホットスナック「からあげクン」のパッケージの形はそのままに、「JAM HOME MADE」のアイコンである安全ピンモチーフや星形のシルバーチャームをデザイン。着脱可能なストラップや便利なペンポケットが備わっており、見た目以上の収納力でいろいろな使い方ができる。
一方ショルダーバッグは、使い勝手のいいボックス型に、オリジナルのコラボタグや「からあげクン」のシルバーチャームをあしらった、こだわりが詰まったアイテム。500mlのペットボトルが入る大容量で、フロントには「からあげクン」を挟めるバンジーコードも付いている。
