ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」の新作「第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り〜」が１７日に放送され、世帯平均視聴率５・８％（個人平均視聴率３・７％）を記録したことが１８日、分かった。同時間帯に放送された三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」の最終回は世帯平均視聴率２・９％で、「名探偵津田」に軍配。２・９ポイント上回り、“ダブルスコア”の差をつけて人気の高さを証明した。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

「名探偵津田」は、ダイアン・津田篤宏が「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ」のターゲットにされ、嫌がりながらも解決していくもの。２０２３年１月に第１弾、同年１１月に第２弾（２回）、２４年１２月に第３弾（２回）を放送し、第３弾で津田が放った名言「長袖をください」は今年の新語・流行語大賞にノミネートされて話題を集めた。

この日放送された第４弾は、「水ダウ」名物の「電気イスゲーム」に参加した芸人・劇団ひとりが“死亡”したという設定から、「名探偵津田」の企画に突入。実家の跡取り問題を抱えていることなどが明らかになり、実家がある群馬県へ。１００年前に購入されたという「開かずの金庫」をきっかけに、１００年前にタイムスリップする…という壮大なスケールで実施。次週２４日に後編が放送される。

同時間帯に放送された三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」は、主演を俳優の菅田将暉が務め、神木隆之介や女優の二階堂ふみ、浜辺美波ら豪華キャストが話題に。１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。三谷氏が２５年ぶりにゴールデン・プライム帯民放連ドラの脚本を手がけた。最終回は世帯平均視聴率２・９％、個人平均視聴率１・６％でフィニッシュとなった。