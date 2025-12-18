フライパンで絶対簡単！『クリスマスのローストチキン』絶品照り焼きソースレシピも♪
クリスマスを彩る定番といえば、やっぱりローストチキン。いざ作るとなると構えてしまいがちですが、フライパンなら思いのほか気軽に作れます。
前日に下味を仕込んで、当日は焼くだけ。皮はパリッと香ばしく、身はふっくらジューシー！ 玉ねぎを炒めて作る照り焼きオニオンソースが、ごちそう感をぐっと引き上げてくれますよ♪
『ローストチキン 照り焼きオニオンソースがけ』のレシピ
材料（2人分）
鶏骨つきもも肉……2本（約600g）
〈下味〉
ローリエ（粗くちぎる）……1枚
にんにくの薄切り……大1/2かけ分
レモン汁……大さじ1/2
白ワイン……大さじ1
オリーブオイル……大さじ1
塩……小さじ2/3
こしょう……少々
玉ねぎのみじん切り……1/4個分（約50g）
〈照り焼きソース〉
砂糖……大さじ1/2
しょうゆ……大さじ1
酒……大さじ1
みりん……大さじ1
片栗粉……少々
〈つけ合わせ〉
ベビーリーフ……1パック（約80g）
ミニトマト（横半分に切る）……6個
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
【前日】鶏肉を漬ける
鶏肉は水けを拭き取る。皮目を下にして置き、骨にそって包丁で深く切り目を入れてしっかりと開き、余分な脂肪と筋を取る。ボールに入れ、下味の塩、こしょうを加えて表面全体にすり込む。残りの下味の材料を加えてよくもみ込み、ラップをかけて冷蔵庫で一晩（最短3時間、最長二晩）漬ける。途中、味がよくしみるように一度全体を返す。
【当日】鶏肉を室温に置く
鶏肉を冷蔵庫から取り出し、室温に1時間置く。
（2）鶏肉を焼く
鶏肉は汁けをきり、フライパンに皮目を下にして並べ、強めの中火にかける。パチパチと音がしてきたら、ときどきフライ返しで押さえながらしっかりと焼き色がつくまで5分ほど焼く。裏返して弱火にし、20分ほど焼く。途中3回ほど、鶏肉から出た脂を皮に回しかける。厚みのある部分に竹串を刺し、竹串が熱くなっていて、透き通った肉汁が出れば焼き上がり。たりなければ様子をみながらさらに5分ほど焼く。器に盛り、つけ合わせを添える。
（3）ソースを作る
〈照り焼きソース〉 の材料は混ぜる。フライパンの脂を小さじ1程度残し、残りの脂を拭き取る。玉ねぎを加えて中火にかけ、透き通るまで炒める。ソースの材料をもう一度混ぜてから加え、混ぜながら煮立てる。かるくとろみがついたら火を止め、鶏肉にかける。
POINT
鶏肉は中まで火が通るように、切り目を皮一枚残すくらい深く入れ、しっかりと開いて。
食卓の真ん中に置きたくなるローストチキン。皮にナイフを入れた瞬間のパリッとした音までごちそうです。ひとくち目から、クリスマスの気分が高まりますよ！
会社勤めをしながら料理研究家を目指し、調理師学校で学ぶ。料理研究家やフードコーディネーターのアシスタントを経て独立。主婦になってから料理の道に入ったため、読者目線の無理のない、作りやすいレシピに定評がある。
（『オレンジページ』2025年12月17日号より）