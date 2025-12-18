©ABCテレビ

芸能界の漫画好きが集結し、勝手に部門を決めて勝手に表彰する「勝手に！漫画アワードNEO」の第5弾が、12月30日に放送決定！ 漫画大好き芸人のニューヨークがMCとなり、パネラーのKis-My-Ft2・宮田、えなこと共に、漫画への熱い思いをぶちまける。

今回は、これまで本番組のさまざまなアワードの中でもっともノミネートが多かった漫画『刃牙』シリーズの作者・板垣恵介先生がスペシャルゲストとして登場。「刃牙ファン300人が気になる！板垣先生に聞いてみたいことアワード！」と題して、“セリフ”“オノマトペ”など、刃牙ワールド独特の表現について板垣先生に質問を直にぶつける。

宮田が「『刃牙』を好きな全男子が『なんだこれ！？』って思った」と挙げた“親子の関係”にまつわるシーンについては、板垣先生の口から飛び出したまさかのきっかけに全員「えー！！」「すごい裏話！」と呆然。ほかにも、板垣先生が明かす秘話の数々は漫画ファン必見！ さらに、「恋人じゃなく、結婚したいキャラアワード」では、えなこが板垣巴留先生の作品のキャラを選んだことから、板垣親子の意外な関係も明らかになる。

そして今回もオープニングから漫画トークで大盛り上がり。自身が手がけたライトノベル『境界のメロディ』のコミカライズ化＆TVアニメ化が決定した宮田は「自分の人生最高の快挙ですよ」と作品への思いを爆発させる。「絶対おすすめしたい最新漫画アワード」では、話題の漫画が続々ノミネート。ニューヨーク・屋敷が推薦する漫画にはえなこも「これ好き！」と絶賛。「わけがわからないけど目が離せない」と屋敷が語るその漫画の不気味さに、ニューヨーク・嶋佐と宮田もどんどん引き込まれていく。宮田が「その目線のラブコメがあったんだ！」と感激する漫画には、3人も「おもしろい！」「新しい！」と興味津々。ほかにも今すぐ漫画を読みたくなる熱いトークが止まらない。

＜出演者コメント＞

屋敷）

今までは芸人やいろんな方が集まって、好きな漫画の話をするという構成だったのが、急に漫画家である先生ご本人がいらっしゃったことで、今までと違ったエッセンスが加わったなと感じました。正直途中、「全然違う番組みたいだな」と思いました(笑)。もっと色々お聞きしたいという気持ちにもなりましたし、すごく楽しかったです。

嶋佐）

僕が読んだことのない漫画を皆さんがプレゼンしてくれて、「読んでみたい！」と強く思いました。そして何と言っても、スペシャルゲストの板垣先生のご登場が印象的でした。僕は学生時代にリアルタイムで『刃牙』を読んでいて、僕ら世代の男はもう(『刃牙』が)人格形成の一部になってますから。こんなにお話させていただく機会はないと思うので、直接お目にかかれて本当にうれしかったですし、(先生からは)貴重お話をたくさん聞かせていただきました。

宮田）

自分の好きな作品や好きなキャラクターについて熱く語ることができ、まだ知らなかった作品もたくさん知ることができました。何より板垣先生と同じソファーに座ってるんだって、緊張しました(笑)。そんな機会無いじゃないですか。貴重な経験もできて楽しかったです。

えなこ）

これまで４回出演させていただき、毎回好きな漫画のお話をさせてもらって気付いたんですけど、ちょっとテーマが明るすぎます(笑)。陰の者として次は私が闇を持ち込みたいと思います。また今回は、板垣先生も来てくださってすごく楽しかったです。

板垣）

僕は芸能界の人間ではないので、番組を盛り上げる役割を担わなくてよくて、純粋に聞かれたことに答えるだけだったので気が楽でした。本当に楽しませていただきました。

【放送情報】

「勝手に！漫画アワードNEO」

2025年12月30日 火曜 よる11時40分（放送終了後、TVerで見逃し配信）

出演：ニューヨーク、宮田俊哉(Kis-My-Ft2)、えなこ、板垣恵介

公式HP： https://www.asahi.co.jp/sp/mangaaward/