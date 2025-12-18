ヨーロッパ企業Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2025年12月17日に「Ariane 6（アリアン6）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた衛星は無事に軌道に投入されたことを、ArianespaceとESA＝ヨーロッパ宇宙機関が報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Ariane 6（VA266）

Galileoについて

ロケット：Ariane 6（Ariane 62）打ち上げ日時：日本時間 2025年12月17日14時01分発射場：ギアナ宇宙センター（フランス領ギアナ）ペイロード：Galileo（ガリレオ）の測位衛星（2機）

GalileoはEU＝ヨーロッパ連合の全球測位衛星システム（GNSS）で、2016年に初期サービスが始まりました。ESAによると、今回はGalileoの運用衛星としては14回目の打ち上げとなります。

また、Ariane 6は今回が5回目の飛行で、Galileoの測位衛星を打ち上げるのは初めてです。

関連画像・映像

【▲ EUの全球測位衛星システム「Galileo」の測位衛星2機を搭載して打ち上げられた「Ariane 6」ロケット（Credit: ESA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 直近のロケット打ち上げ情報 アリアンスペースが「アリアン6」でヨーロッパの地球観測衛星を打ち上げスペースX、欧州の測位システム「ガリレオ」を打ち上げ（Galileo L13）参考文献・出典Arianespace - With Ariane 6, Arianespace successfully launches EU’s Galileo L14ESA - Galileo’s first Ariane 6 launch strengthens European resilience