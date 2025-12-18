外為サマリー：一時１５５円４０銭台に軟化、時間外の米金利低下などが影響 外為サマリー：一時１５５円４０銭台に軟化、時間外の米金利低下などが影響

１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円４８銭前後と前日の午後５時時点に比べ１銭程度のドル安・円高とほぼ横ばい。



１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円６９銭前後と前日に比べ１円００銭弱のドル高・円安で取引を終えた。１８日発表の米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）への警戒感から米長期金利が上昇し、これがドルの支援材料となる形で一時１５５円７５銭まで上伸した



ただ、前日のドル高・円安は米１１月ＣＰＩや１８～１９日の日銀金融政策決定会合を控えた調整といった面もあり、この日の東京市場のドル円相場は上げ一服商状。時間外取引で米長期金利が低下していることや、日経平均株価が反落していることが影響し、午前９時３０分すぎには１５５円４２銭まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８２円６０銭前後と同５０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS