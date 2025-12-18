乗り物でなるイメージがあるエコノミークラス症候群。家の中でも注意が必要で、特に寒さが厳しくなると危険性が高まるといいます。年末年始は長時間移動の機会や、こたつでじっとしている時間も多くなります。気づくサインや予防策を医師に聞きました。

そこで今回の #みんなのギモン では、「“エコノミー症候群”この時期特に注意？」をテーマに解説します。

■足の血管に血栓…川合さんに何が

山粼誠アナウンサー

「12月も後半となり寒さも厳しくなってきましたが、その寒さがエコノミークラス症候群を起こす危険性を高めるといいます。日本バレーボール協会会長の川合俊一さんの、11日のSNSの投稿を見てみます」

「『なんとなく、、、で始まった体の異変。これ位なら、と放っておいたかもしれない』とあります。これが、命を落としかねない大変なことだったといいます」

「投稿では、写真に『黒いのが血栓みたいです』と添えられています。右足の血管にできた血栓の画像で、少し黒くなっています。なぜこういったことになったのか、17日、川合さんに取材しました」

■足の痛みに加えて呼吸のしづらさも

川合さん

「11月の終わりぐらい、だんだん右のふくらはぎに違和感を感じてきたんですよね。何だろうなと思って」

「最初は筋肉痛なのかなと思ったんですけど、足の痛さもあったんですが、呼吸がしづらい（症状もあり）、（病院に）行ってふくらはぎを検査してもらったら、『血栓ができていますよ』ということだったんです」

「『もしかしたら死ぬかもしれない』という症状が起きていたのはびっくりですね」

■座りっぱなしの時間も多く…診断は

山粼アナウンサー

「川合さんはもともとアスリートですし、体を動かしていらっしゃるイメージもあったので、驚いた方も多いと思います」

「川合さんは週に1〜2度散歩に出かけることはあったそうですが、最近は仕事の会議や移動で座りっぱなしの時間も多かったそうで、医師にエコノミークラス症候群の一歩手前だと言われたそうです」

森圭介アナウンサー

「どうしても乗り物に乗っているとなる、という症状だと思いますから、油断しちゃう方も多いんじゃないですかね」

桐谷美玲キャスター

「座りっぱなしでもなる可能性があるということは、私たちも結構座っている時間が長いので、気をつけないといけませんね」

■エコノミー症候群に気づくサイン

山粼アナウンサー

「気づいた時に、ふと体を動かすことも大切になってきます。厚生労働省によると、エコノミークラス症候群とは食事・水分を十分にとらない状態で長時間座っていて、足を動かさないと血行不良が起こって血液が固まりやすく、血栓ができてしまうというものです」

「血栓が血管の中を流れていって、肺の血管を塞いでしまう肺塞栓を起こす危険性もあるといいます。血栓ができて移動して、他の臓器に支障をもたらすということです」

「東京歯科大学市川総合病院の寺嶋毅医師（呼吸器内科）によると、私たちが気づけるサインとしては、ふくらはぎがむくんだり腫れたりして痛くなることがあります。ぶつけた時のような痛みというよりは、内側からの鈍い痛みを感じるそうです」

「さらに胸や背中の痛み、息苦しさなどは、すでに肺に血栓が詰まった症状なので、すぐに医療機関に行った方がいいということでした」

■寒い時期は特に注意…3つの理由

鈴江奈々アナウンサー

「エコノミークラス症候群は、災害時に避難所などでもリスクがあると呼び掛けられます。また、車中泊などでもじっとしている時間が長くなるとリスクがあるということは聞きます。寒さとの関連性では、どういったところがリスクになるんでしょうか？」

山粼アナウンサー

「寺嶋医師によると、寒さが厳しい時期に注意が必要な理由の1つ目は、寒さで血管が収縮しやすくなって、それによって血流も悪くなるということです」

「次に、動かなくなることが危険ということです。寒くなると夏場よりもどうしても外に出なくていいかなとか、もう少し布団の中に入っていようかなということで、動きが少なくなります」

「そして、夏よりも水分補給を怠りがちになるということです。夏場は暑いので、汗をかいてのどが乾いたなと水分をとりますが、冬は意外と渇きを感じないということで水分補給を怠りがちになるということが挙げられるそうです」

桐谷キャスター

「確かに私も冬だと冷えを気にして、冷たい飲み物をあまり飲みたくないなという気持ちになってしまうことがあるので、水分が足りていないかもしれないです」

山粼アナウンサー

「冷たいものを飲んでしまうと冷えを気にされる方もいらっしゃると思うんですが、なんとか暖をとりながら水分補給をしていくことが大事になってきます」

「これから年末年始を迎えます。帰省や旅行で長時間移動する機会も増えてくるので、より注意が必要です。乗り物よりも、ずっと同じ姿勢でいることと水分不足がよくないので、家でこたつで座りっぱなしというのも危険だということですね」

忽滑谷こころアナウンサー

「私も寒いとずっと毛布にくるまってソファの同じ位置で動かないみたいな日もあるので、他人事ではありません。きちんと体を動かすのも大事になってくるということなんですね」

■予防に大切な「運動」と「水分補給」

山粼アナウンサー

「予防のためには運動と水分補給が大事になってきます。寺嶋医師によると、1〜2時間に1度は立ち上がり、歩いて足を動かしてほしいということです。厚生労働省がホームページで、予防するための運動について載せています」

「例えば、座った状態でもつま先立ちのようにするなど、足首を動かす。さらに、ふくらはぎを軽く揉むといったことがあります」

「ただ、注意点もあります。寺嶋医師によると、すでにひどくむくんで痛みもある状態で足を揉むと、できてしまった血栓を肺に送ることになるので、そういう時は医療機関で診てもらった方がいいということでした」

「水分補給はのどの渇きを感じる前にするのがいい、さらにアルコールやカフェインは利尿作用などもあるので避けた方がいいということでした」

「さらに、寺嶋医師によると若い人と比べて高齢者の方がエコノミー症候群になりやすいため、ぜひ声を掛け合って注意していただきたいと思います」

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）