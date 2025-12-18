元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１８日、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、豪州で１６歳未満のＳＮＳ禁止法が施行されたことに、日本でも「導入したらいいと思う」と賛意を示した。

番組では、同様の規制が欧州などにも拡大していることを伝えた。玉川氏は「長時間見てしまうという点では僕自身テレビッ子だった。その後にゲームばっかりやる子がいて問題になった」とＳＮＳ以前にも社会的に問題になったことをあげた。「それらと違ってまずいなと思うことは、子供が健全に育っていくときに、悪意にさらされることは非常に良くないと思っているんです」とテレビやゲームとの違いを指摘した。

玉川氏は「ＳＮＳの世界は悪意にあふれている。特にＸを中心とする世界には。そういうふうな人々の悪意が満ちあふれているなかに子供がいるってことは、健全に育っていくことにものすごくマイナスだと思っています。一番最悪なのは本人が悪意の対象になりうる。これは暴力に等しい。例えばリアルの世界で子供に暴力が向かってきたら親として止めるでしょ」と問題点を述べた。

玉川氏は「僕もＳＮＳの世界ではものすごい悪意があふれているんです。でも、面と向かってそういうこと言われたことは一回もないんです。リアルの世界ではハードルが高いんです。相対してＳＮＳの世界でつぶやいていることを僕に言える人はいないんです。だけどＳＮＳで匿名になった瞬間にその障壁がなくなるんです」と自身がＳＮＳ上では誹謗中傷されるものの、現実の世界ではないと述べた。

その上で玉川氏は「罵詈雑言があふれている。そういう悪意の世界に、子供をさらすことは決していいことだとは思わない」と語った。