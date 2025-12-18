「寒い！限界！」→【ユニクロ】に駆け込んで！ 40・50代の味方♡「ぽかぽかアイテム」

本格的に寒くなってきたいま欲しいのは、しっかり防寒できそうな【ユニクロ】の「ぽかぽかアイテム」。「軽くて暖かい高機能中綿」（公式サイトより）を使用したパフテックパーカと、スッキリと着こなせそうな暖パンは、年々冷えがひどくなっている……。そんなミドル世代の強い味方になりそう。「週6ユニクロを着る」（Instagramプロフィールより）というインフルエンサー@shocogram__さんの着回しコーデもぜひ参考に。

ミドル世代の味方に！ 軽くてぽかぽかパフテックパーカ

【ユニクロ】「パフテックパーカ」\7,990（税込）

公式サイトによると、「軽くて暖かい高機能中綿パフテックを使用」、また、雨や風が侵入しにくいように工夫して作られているというパーカは、寒がりなミドル世代の救世主になりそう。3Dカット設計で腕が動かしやすそうなので、「厚手のアウターは肩が凝る……」そんな悩みも払拭できそうです。

上品に華やぐ大人の冬コーデ

インフルエンサー@shocogram__さんは、メンズライン・欧州特別コレクション対象カラーの「ワイン」を着用。深みのある色味が上品な華やかさを演出し、大人の冬コーデを格上げ。腰にかかるくらいの着丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそうです。

こんなの探してた！ 防寒とスッキリ見えを両立した暖パン

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

裏面が起毛した素材を使用したパンツは、穿いたときにヒヤッと感じにくく、寒い日も暖かく過ごせそう。公式サイトで「従来の二層構造から一層構造になり、着ぶくれしにくくすっきり見える」と紹介されているように、防寒しながら洗練された着こなしを楽しめそうです。

オンオフ活躍しそうな美シルエットパンツ

@shocogram__さんが「シルエットが綺麗で通勤コーデにもOKな暖パンがあった」とコメントしているように、オンにもオフにも活躍しそう。シックなモノトーンでまとめれば、学校行事やセレモニーシーンにもぴったりのコーデに。2WAYストレッチ素材 & ウエストは「伸びがよく、内側のひもで調整できる」（公式サイトより）とのことで、楽な穿き心地も実感できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i