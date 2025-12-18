内田理央主演『略奪奪婚』、松本大輝＆川島鈴遥ら新キャスト6名が発表に いびつな三角関係を表すメインビジュアルも解禁
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演する、1月10日スタートのドラマ『略奪奪婚』（毎週火曜24時30分／テレビ東京）より、新キャストとして松本大輝、川島鈴遥、ISSEI、小野塚勇人、街田しおん、野村真美の出演が発表された。
【写真】松本大輝＆川島鈴遥ら新キャストたち
本作は、2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁VS今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名漫画を実写ドラマ化。
長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。そんなショッキングな出来事から幕を開ける本作。スピード感のある展開と一癖も二癖もある登場人物たちの人間模様が、上質なスパイラルサスペンスを生み出す。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる幸せ探しのストーリーだ。
主人公の千春を演じるのは内田理央。そんな千春の夫・司役は伊藤健太郎が演じる。伊藤はテレ東のドラマには8年ぶりの出演となる。さらに、司の不倫相手えみる役は中村ゆりかが務める。
この度、ドラマのキーマンとなる6名の新キャストが解禁。
千春が利用する元ホストのナオ役に、「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリに輝き、『ウルトラマンデッカー』（2022〜2023年テレ東）では主演に大抜てき。以後もドラマ『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（2025年/テレ東）や『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』（2025年／MBS）など話題作への出演が続いている松本大輝。
司の病院の事務員・梅田亜衣役に映画『遺書、公開。』（2025年）、ドラマ『フォレスト』（2025年／ABCテレビ）、舞台『WAR BRIDE -アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン』（2025年）と多方面での活躍を見せる川島鈴遥。
えみるの元カレで人気ライバーの海斗役には、今年デジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」でアーティストデビュー、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（2025年/CBCテレビ）や朗読劇『また、桜の国で』（2025年）など幅広いジャンルでの活躍を見せるISSEIが決定。
さらに、千春のお気に入りでNo.1ホストのヒロキ役を劇団EXILEのメンバーでドラマ『仮面ライダーエグゼイド』（2016〜2017年／テレビ朝日）、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（2023年）、『火喰鳥を、喰う』（2025年）などへの出演で注目を集める小野塚勇人。
司の母親で司の兄の隆に熱い愛情を捧ぐ相葉藍子役をドラマ『D＆D〜医者と刑事の捜査線〜』（2024年／テレ東）、『ソロ活女子のススメ5』（2025年／テレ東）、『シャドウワーク』（2025年／WOWOW）など、ジャンルを問わず数多くの作品に出演する街田しおん。
お金にだらしなく実の娘である千春のお金を頼りにしている佐久間早苗役を『橋田壽賀子ドラマ 渡る世間は鬼ばかり』（1990〜2011年／TBS）の岡倉葉子役で幅広い年代から支持を集め、映画やバラエティー番組でも魅力を発揮しているベテラン俳優の野村真美が務める。
さらに、ドラマを盛り上げるオープニングテーマは、4人組ガールズロックバンドFaulieu.の「LOOP」に決定。配信シングル「愛煩い」がドラマ『子宮恋愛』（2025年／読売テレビ）のエンディング主題歌になるなど、大注目のFaulieu.。独自の表現力で幅広い支持を得ている彼女たちが本作を盛り上げる。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』は、テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道にて2026年1月10日より毎週土曜24時、テレビ大阪にて同年1月12日より毎週月曜25時35分、テレビ愛知にて同年1月12日より毎週月曜26時5分放送。各話放送終了後からPrime Videoにて見放題独占配信。
※キャストらのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松本大輝
ナオ役を演じさせていただきます、松本大輝です。ナオは千春の復讐に条件を出して協力していく、登場人物では珍しく悪いことや最低な事をしてるのになんだかんだ憎めない良いやつかも…と視聴者の皆様に思っていただける役だと思います。悪い部分や可愛い部分を持ち合わせてるナオを丁寧に演じていきたいと思います。千春の復讐は叶うのか、略奪奪婚最後まで是非ご覧ください！
■川島鈴遥
誰かを愛することも、自分を愛することも簡単じゃない。他者から見ると不恰好な関係性でも、登場人物たちは必死に、そしてまっすぐに生きていると感じました。梅田としてこの作品に参加できることをとても嬉しく思います。心を込めて演じます！
■ISSEI
海斗役を演じさせていただきます、ISSEIです。僕が演じる海斗は、人気ライバーで、配信で見せる明るく親しみやすい一面と、その裏に隠された“もう一つの顔”を持つ二面性の人物で、ドラマの鍵を握る注目ポイントになっております。どんな結末になるのか是非、最後までご覧ください！
■小野塚勇人
作品の見どころとしましては、人間それぞれ欲望、愛、それを埋めるための自傷的な行動なども含めて、すごくそれぞれがいい意味で醜く足掻いていてとても人間的なドラマだなと思いました。僕の役としてはNo. 1ホストということで、普段なれない自分に酔った演技というものに挑戦しました。是非観てください！！
■街田しおん
登場人物全員が心に闇をかかえていて、激しい展開に目が離せません。ドロドロながらも切なく激しく楽しめるドラマになりそうです。私も今回のような役は初挑戦。楽しみながら演じさせて頂いてます。是非ご覧下さい！
■野村真美
今回演じさせていただくのは、主人公千春の母親役。今まで演じた事のない役。そうめちゃくちゃな母親です。思い切り楽しんで演じようと思っています。人と人との心のぶつかり合い、人間の本性が描かれている繊細で刺激的な作品。是非、ご覧下さい。
■Faulieu.
この度オープニング曲を担当させていただきますFaulieu.(フォリュー)です。『LOOP』をお選びいただき、誠にありがとうございます！この曲は怒りを抱えながらも運命の愛を求める人々の愛憎渦巻く人間ドラマを描いています。果たして最後に笑うのは誰か？本編と一緒に楽しんでいただければ幸いです。
【写真】松本大輝＆川島鈴遥ら新キャストたち
本作は、2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁VS今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名漫画を実写ドラマ化。
主人公の千春を演じるのは内田理央。そんな千春の夫・司役は伊藤健太郎が演じる。伊藤はテレ東のドラマには8年ぶりの出演となる。さらに、司の不倫相手えみる役は中村ゆりかが務める。
この度、ドラマのキーマンとなる6名の新キャストが解禁。
千春が利用する元ホストのナオ役に、「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリに輝き、『ウルトラマンデッカー』（2022〜2023年テレ東）では主演に大抜てき。以後もドラマ『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（2025年/テレ東）や『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』（2025年／MBS）など話題作への出演が続いている松本大輝。
司の病院の事務員・梅田亜衣役に映画『遺書、公開。』（2025年）、ドラマ『フォレスト』（2025年／ABCテレビ）、舞台『WAR BRIDE -アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン』（2025年）と多方面での活躍を見せる川島鈴遥。
えみるの元カレで人気ライバーの海斗役には、今年デジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」でアーティストデビュー、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（2025年/CBCテレビ）や朗読劇『また、桜の国で』（2025年）など幅広いジャンルでの活躍を見せるISSEIが決定。
さらに、千春のお気に入りでNo.1ホストのヒロキ役を劇団EXILEのメンバーでドラマ『仮面ライダーエグゼイド』（2016〜2017年／テレビ朝日）、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（2023年）、『火喰鳥を、喰う』（2025年）などへの出演で注目を集める小野塚勇人。
司の母親で司の兄の隆に熱い愛情を捧ぐ相葉藍子役をドラマ『D＆D〜医者と刑事の捜査線〜』（2024年／テレ東）、『ソロ活女子のススメ5』（2025年／テレ東）、『シャドウワーク』（2025年／WOWOW）など、ジャンルを問わず数多くの作品に出演する街田しおん。
お金にだらしなく実の娘である千春のお金を頼りにしている佐久間早苗役を『橋田壽賀子ドラマ 渡る世間は鬼ばかり』（1990〜2011年／TBS）の岡倉葉子役で幅広い年代から支持を集め、映画やバラエティー番組でも魅力を発揮しているベテラン俳優の野村真美が務める。
さらに、ドラマを盛り上げるオープニングテーマは、4人組ガールズロックバンドFaulieu.の「LOOP」に決定。配信シングル「愛煩い」がドラマ『子宮恋愛』（2025年／読売テレビ）のエンディング主題歌になるなど、大注目のFaulieu.。独自の表現力で幅広い支持を得ている彼女たちが本作を盛り上げる。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』は、テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道にて2026年1月10日より毎週土曜24時、テレビ大阪にて同年1月12日より毎週月曜25時35分、テレビ愛知にて同年1月12日より毎週月曜26時5分放送。各話放送終了後からPrime Videoにて見放題独占配信。
※キャストらのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松本大輝
ナオ役を演じさせていただきます、松本大輝です。ナオは千春の復讐に条件を出して協力していく、登場人物では珍しく悪いことや最低な事をしてるのになんだかんだ憎めない良いやつかも…と視聴者の皆様に思っていただける役だと思います。悪い部分や可愛い部分を持ち合わせてるナオを丁寧に演じていきたいと思います。千春の復讐は叶うのか、略奪奪婚最後まで是非ご覧ください！
■川島鈴遥
誰かを愛することも、自分を愛することも簡単じゃない。他者から見ると不恰好な関係性でも、登場人物たちは必死に、そしてまっすぐに生きていると感じました。梅田としてこの作品に参加できることをとても嬉しく思います。心を込めて演じます！
■ISSEI
海斗役を演じさせていただきます、ISSEIです。僕が演じる海斗は、人気ライバーで、配信で見せる明るく親しみやすい一面と、その裏に隠された“もう一つの顔”を持つ二面性の人物で、ドラマの鍵を握る注目ポイントになっております。どんな結末になるのか是非、最後までご覧ください！
■小野塚勇人
作品の見どころとしましては、人間それぞれ欲望、愛、それを埋めるための自傷的な行動なども含めて、すごくそれぞれがいい意味で醜く足掻いていてとても人間的なドラマだなと思いました。僕の役としてはNo. 1ホストということで、普段なれない自分に酔った演技というものに挑戦しました。是非観てください！！
■街田しおん
登場人物全員が心に闇をかかえていて、激しい展開に目が離せません。ドロドロながらも切なく激しく楽しめるドラマになりそうです。私も今回のような役は初挑戦。楽しみながら演じさせて頂いてます。是非ご覧下さい！
■野村真美
今回演じさせていただくのは、主人公千春の母親役。今まで演じた事のない役。そうめちゃくちゃな母親です。思い切り楽しんで演じようと思っています。人と人との心のぶつかり合い、人間の本性が描かれている繊細で刺激的な作品。是非、ご覧下さい。
■Faulieu.
この度オープニング曲を担当させていただきますFaulieu.(フォリュー)です。『LOOP』をお選びいただき、誠にありがとうございます！この曲は怒りを抱えながらも運命の愛を求める人々の愛憎渦巻く人間ドラマを描いています。果たして最後に笑うのは誰か？本編と一緒に楽しんでいただければ幸いです。