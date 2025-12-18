Bray me、シングル「夜明けの先に」リリース＆MV公開
Bray meが2026年1月7日にリリースされる2ndフルアルバム『JUST』から、先行配信シングル「夜明けの先に」をリリース。あわせてMVを公開した。
誰かが誰かを悪者にするのが当たり前のようなとても生き辛い世の中を、戦って生きていく勇気を与えてくれるBray me流の応援歌だ。
NEW DIGITAL SINGLE「夜明けの先に」
2025.12.17 RELEASE
各配信URL：https://orcd.co/bm_yoake
2nd ALBUM『JUST』
2026.1.7(Wed) RELEASE
全13曲収録
通常盤『JUST』(CD Only)
HMKR-10051 JAN : 4907953096479 \3,300(Tax included)
限定盤『JUST』(CD+DVD)
HMKR-10050 JAN : 4907953096462 \4,000(Tax included)
【収録曲】GO 2. 夜明けの先に 3. One Two Three 4. ボーダーライン 5. D.S.M. 6. Carry on 7. Remember my town 8. シンガソング 9. 君の唄 10. ARE YOU READY 11. ツバメ 12. Layer 13. PLAY
※通常盤・限定盤のCD収録曲は共通
※限定盤DVDには2025年のライブの中から数曲を厳選収録
＜Bray me TOUR 2026 “JUST GO”＞
2/11(水祝) F.A.D YOKOHAMA
2/13(金) 水戸ライトハウス
2/28(土) 神戸 太陽と虎
3/1(日) 京都 GATTACA
3/14(土) 静岡 UMBER
3/15(日) 名古屋 SPADEBOX
3/25(水) 高田馬場 CLUB PHASE
4/11(土) the five morioka
4/12(日) LIVE HOUSE 仙台 FLYING SON
4/18(土) 松山 DOUBLE-U STUDIO
4/19(日) 高松 RIZIN
4/25(土) 金沢 vanvanV4
4/26(日) 伊那 GRAMHOUSE
4/29(水祝) 越谷 EASYGOINGS TO BE CONTINUED…
