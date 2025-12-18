ペリー提督、なんと１億円超の豪華日本料理にケチつける！黒船来航の接待で始まった食文化交流とは？

破格の食事代

文久年間に横浜で始まった牛鍋屋は、まさに文明開化の象徴でした。実はこの日本の肉食文化、かのペリー艦隊との料理を通じた文化交流とも大きく関わっていました。

今回は、「黒船」で有名なマシュー・カルブレイス・ペリーと日本の肉食文化の意外な接点について、興味深いエピソードをご紹介します。

嘉永7年、ペリーらを迎えた幕府は、江戸の老舗料亭・百川に接待料理を依頼しました。

2月10日の横浜応接所での宴会は、日米和親条約締結という歴史的瞬間を彩る重要な外交行事でした。

日米和親条約の日本語版（Wikipediaより）

この時の献立は、瓦版『武州横浜於応接所饗応之図』に詳しく記録されています。

そのメニューは鯛の尾頭付き膳をはじめ、吸物、刺身、蒲鉾、伊達巻、車海老、鶏卵など、山海の珍味が並びました。

この料亭・百川の百川茂右衛門が請け負ったこの料理は、総額二千両、現在の価値で約1億5,000万円という破格の費用でした。

ちょっと目を疑う数字ですが、ちゃんと記録も残っています。

一人前の料理は90品目に及び、食器は総計5万器を使用。一人当たり三両、現代換算で約30万円という豪華さです。

それがアメリカ側の300人、 それを接待する日本側の役人 200人、合計500人分が用意されたのですからこの金額になるのも無理はありません。

返礼に舌つづみ

鯛料理だけでも数十種類が用意され、素材の鮮度と品質には徹底的にこだわりました。

しかし、ペリーの日記には「分量が少なく獣肉がなく粗末」という不満が記されています。当時の日本では肉食の習慣がなかったため、アメリカ人には物足りなく感じられたのでしょう。

数日後、ペリー側からの返礼として旗艦ポーハタン号で大宴会が開かれました。

こちらには幕府側70名が招待され、船上にはアメリカ国旗と徳川家の葵紋が並んで掲げられました。

音楽隊の演奏が響く中、牛肉、羊肉、鶏肉、ハム、牛舌など、日本人には馴染みのない料理が次々と供されたといいます。

イメージ

藤岡屋由蔵の『藤岡屋日記』によると、全権主席だった林大学頭をはじめとする幕府側の一行は、控えめに食事をしつつも、すべての料理と酒を試したとあります。

特に牛舌については「絶品」と記録されており、後の日本人の肉食文化の先駆けとなったことがうかがえます。

黒船で文化交流

宴会では思わぬハプニングも起こりました。酒に酔った幕府役人の松崎満太郎がペリーに抱きつき「日米同心」と繰り返したのです。

ペリーはこれを「Nippon and America all the same heart」と理解し、プレブル大尉の日記には「アメリカを離れて以来最も心から笑った日」と記されています。

ペリー艦隊来航記念碑（伊豆・下田港）

この料理交流は単なる接待以上の意味を持ちました。アメリカ側に日本の料理は不評だったかも知れませんが、日本側は西洋の食文化を初めて体験したわけです。

ペリーというと「黒船で日本を脅しに来た」というイメージしか湧かないかも知れませんが、実は食事を通した楽しい文化交流も行っていたのです。

参考資料：

五味文彦『料理の日本史』勉誠社、2024年

