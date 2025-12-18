野良猫を安全コーン（ラバーコーン）に閉じ込め、火を付けるなどの虐待を加えて死なせた20代の男に、懲役刑の執行猶予が言い渡された。

仁川（インチョン）地裁刑事16単独の李秀雄（イ・スウン）部長判事は17日、動物保護法違反の罪で起訴されたA被告に対し、懲役6月、執行猶予2年を言い渡したと明らかにした。

またA被告に対し、社会奉仕80時間の履行と、動物虐待の再犯防止講義40時間の受講を命じた。

A被告は、6月27日午後11時53分ごろ、仁川市中区新興洞（チュング・シンフンドン）の道路で野良猫を捕まえ、安全コーンに閉じ込めた後、素手で殴り、何度も踏みつけるなどの虐待を加えて死なせた疑いが持たれている。

さらにA被告は、安全コーンに火を付ける行為にまで及び、その後、倒れた猫を近くの花壇に捨てて立ち去ったとみられている。

李判事は「被告人は野良猫を残酷な方法で殺しており、罪質は極めて悪い」としつつも、「犯行を認めて反省している点や、同種犯罪の前歴、または罰金刑を超える処罰を受けた前歴がない点などを考慮した」と量刑理由を説明した。

動物保護団体はこの判決に反発した。動物自由連帯は声明を通じて「量刑基準や執行猶予の宣告基準をいくら見ても、実刑が求刑された被告人に対して執行猶予が言い渡されるだけの正当性も名分も見当たらない」とし、「苦労して策定された量刑基準を形骸化させた」と糾弾した。

7月から動物保護法違反犯罪に適用されている新たな量刑基準では、動物を死なせた場合、懲役4月〜1年、または罰金300万〜1200万ウォン（約31万円〜126万円）を基本刑量として勧告している。犯行手口が残酷、または罪質が悪い要素が多い場合には、懲役8月〜2年、または罰金500万〜2000万ウォンまでが可能とされている。