¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¨¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡¢¤Ï³Ú²°¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î»ä¤Î³¨¡×¤È½ñ¤¤À¤·¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¡£¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2Ëç¤Î³¨¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸«»ö¤ÊÏÓÁ°¤òÈäÏª¡£¡ÖÀþ²è¤ä±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2ËçÌÜ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤¡¼¡ª¤³¤ì¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¤«¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¤È»×¤¦¡×¡Ö³¨¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³¨¤¬¤ª¾å¼ê¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö³¨¤Þ¤ÇÉÁ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö³Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£