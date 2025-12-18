年末に行きたいご褒美アフタヌーンティー5選。ザ・ペニンシュラ東京やホテル椿山荘東京など、憧れホテルで優雅なティータイムを
画像：オリエンタルラウンジ／マンダリンオリエンタル東京
2025年も残りわずか。今年1年のご褒美に、憧れホテルで優雅に過ごすアフタヌーンティーはいかが？ マンダリン オリエンタル 東京やフェアモント東京、ザ・ペニンシュラ東京ではいちごが主役のストロベリーアフタヌーンティー、ジャヌ東京ではチョコレートといちごの共演を、ホテル椿山荘東京ではムーミンとコラボしたかわいいスイーツが楽しめる。憧れホテルで、おいしいスイーツ＆紅茶とともに、この1年を振り返ってみて。
◆オリエンタルラウンジ／マンダリン オリエンタル 東京（三越前）
38階からの絶景とともに。いちごを主役に季節のときめきが詰まったアフタヌーンティー
マンダリン オリエンタル 東京の最上階となる38階に位置する「オリエンタルラウンジ」から、旬のいちごのおいしさを余すことなく引き出した、五感で楽しめる華やかなアフタヌーンティーをお届け。
いちごとバニラの香りがふわりと広がる「苺バニラ フィナンシェ」や、たっぷりと果実をのせた「ストロベリータルト」などのいちごスイーツがティースタンドに用意されるほか、ひと口ごとに贅沢な味わいを楽しめるいちごのグラスパフェも登場。いちごをアクセントに加えたこだわりのセイボリーや約20種のドリンクとともに楽しんで。
東京の街並みを見下ろすホテル最上階の絶景ラウンジ空間で、年末を彩る贅沢なひとときを。
【平日｜ストロベリーアフタヌーンティー】+ウエルカムドリンク+20種カフェフリー（12/26〜12/31）
店舗名：オリエンタルラウンジ／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京 38F
提供期間：2025/12/26（金）〜31（水）
料金：10,120円
※税・サ込
メニュー
■セイボリー
・ココナッツのムース 苺 オマール海老
・蝦夷鹿のロースト ビーツ 苺
・苺とボンレスハムのタルト
・国産牛サーロインのローストビーフ エッグソース
・苺とスモークサーモンのサンドイッチ
■スコーン
・プレーン
・レーズン
・苺ジャム
・レモンカード
■プティフール
・苺バニラ フィナンシェ
・ストロベリータルト
・苺 柚子
・ストロベリー 栗
・苺 餡子 白玉
・ほうじ茶パウンドケーキ
・苺パフェ
※食材の仕入れ状況により変更となる場合がございます
◆Vue Mer／フェアモント東京（浜松町）
すべてのメニューにいちごを贅沢に使用！見た目にも華やかなスイーツ＆セイボリー
フェアモント東京では、東京湾を一望するロビーラウンジ「Vue Mer」で、大切な方へのギフトやフラワーブーケをテーマにしたストロベリーアフタヌーンティーを開催する。
「チョコレートストロベリータルト」や「バニラストロベリーミルフィーユ」などのスイーツは、ひと口ごとに華やかな香りと甘酸っぱい余韻を楽しめる。また、セイボリーにもいちごを使ったサルサソースやケチャップ、チャツネが添えられていて、いちごの魅力満載な内容に。可憐なフラワーモチーフやさりげないハートをあしらった、心躍る華やかなビジュアルもポイント。
上質な一日を演出してくれる憩いの場で、心がふっと温かくなるような上品でロマンティックなティータイムを満喫して。
いちごのフラワーブーケアフタヌーンティー+カフェフリー+アニバーサリープレート可（平日）
店舗名：Vue Mer／フェアモント東京
住所：東京都港区芝浦1-1-1 フェアモント東京 35F
提供期間：2025/12/26（金）〜2026/2/28（土）
料金：9,400円
※税・サ込
メニュー
■6種類のスイーツ＋スコーン
・チョコレートストロベリータルト
・いちごとベルベットのムース
・ドゥルセといちごのデリス
・バニラストロベリーミルフィーユ
・ピスタチオストロベリー
・いちごのマジックボール
・プレーンスコーン＆いちごスコーン
東京はちみつ、いちごジャム、クロテッドクリーム
■5種類のセイボリー
・鶏レバーのムース＆サワーチェリーのミルフィーユ
ピスタチオビスキュイ ストロベリー＆ミントのサルサ
・クラブケーキ＆ホワイトアスパラガスのサンドウィッチ
ラズベリートースト ストロベリーケチャップ
・国産牛のローストビーフ＆クレープルラード
パセリペースト ストロベリーチャツネ
・チキン＆レッドビーツテリーヌ
ブリオッシュメルバトースト ごぼうのコンフィ ストロベリー＆プルーンのジャム
・ゴルゴンゾーラドルチェキッシュ
キャラメリゼオニオン ストロベリー
■焼き菓子トロリー
・いちごのショートケーキ
・いちごパウンドケーキ
・いちごカヌレ
・いちごのファーブルトン
・いちごマドレーヌ
◆ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス／ジャヌ東京（神谷町）
「ヴァローナ」のチョコレートといちごの共演。ひと口ごとに幸せが広がる至福の世界へ
麻布台ヒルズに位置するジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」から、チョコレート×いちごの最強タッグが楽しめるこの時期だけのアフタヌーンティーがスタート。
1922年創業、世界中のトップシェフに愛されるフランスのショコラブランド「ヴァローナ」を贅沢に使用したスイーツは、「カシスチョコレートムース」や「ストロベリーとラズベリーのタルトショコラ」など6種。口に運んだ瞬間、みずみずしいいちごの甘酸っぱさがリッチなチョコレートと重なり合い、濃厚なカカオの香りと奥深い味わいを堪能できる。
ジャヌ東京のオリジナルドリンクも楽しめる季節限定のご褒美アフタヌーンティーで、冬の午後を優雅に彩ってみて。
チョコレート＆ストロベリーアフタヌーンティー+モクテル含むカフェフリー（12/26〜2/14・平日）
店舗名：ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス／ジャヌ東京
住所：東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 5F
提供期間：2025/12/26（金）〜2026/2/14（土）
料金：8.800円
※税・サ込
メニュー
■スイーツ
・カシスチョコレートムース
・プラリネパイ コーヒーシャンティ
・ヴィーガンチョコレートクリーム ローズとベリーのジュレ
・ストロベリーヴァシュラン
・ミルクチョコレートトライフル
・ストロベリーとラズベリーのタルトショコラ
■セイボリー
・鴨のスモーク ストロベリーとアボカド チョコレートソース
・サーモンと帆立貝の炙り あおさ海苔のジュレ
・百合根とカラスミのタルト
・ピスタチオと南瓜のサブレ キャビア添え
■スコーン
・プレーンスコーン
・チョコレートチップとカカオのスコーン
・コンディメント：苺ジャム／豆乳ホイップ／糀みつ／レモン餡
◆ザ・ロビー（コンチネンタルダイニング）／ザ・ペニンシュラ東京（日比谷）
いちごの魅力をしっかりと引き出した、見た目もキュートな“映え”ティーセット
ザ・ペニンシュラ東京内にある、和テイストで洗練された空間「ザ・ロビー」から、今年も見た目が愛らしく、写真映えも抜群な“いちご尽くし”のアフタヌーンティーが登場！
バードケージ型のスタンドには、いちごの魅力を最大限に引き出したスイーツとセイボリー各6種が並ぶ。スイーツは、みずみずしいいちごをたっぷりとトッピングしたタルトをはじめ、いちごの形を模した心をときめかせるアイテムも多彩に揃う。セイボリーには、ピリッとスパイスを利かせたいちごジャムをトッピングしたアーモンドのブランマンジェなど、オリジナリティあふれるメニューを用意。
自家製スコーン2種や豊富なティーセレクションとともに旬のいちごを味わう上質なひとときを、生演奏が流れる空間で心ゆくまで。
【ストロベリーアフタヌーンティー】いちご尽くしのスイーツ+カフェフリー+メッセージプレート（平日）
店舗名：ザ・ロビー（コンチネンタルダイニング）／ザ・ペニンシュラ東京
住所：東京都千代田区有楽町1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京 1F
提供期間：2025/12/26（金）〜2026/3/13（金）
料金：10,000円
※税・サ込
メニュー
■セイボリー セレクション
・苺とドライ無花果のタルト ホワイトバルサミコ酢 コッパハム 胡桃
・アーモンドのブランマンジェ スパイシーイチゴジャムとベーコンのサラダ
・苺とフォアグラのコーン カルダモン バジル バルサミコ酢
・パニーニ スモークサーモン 大葉 山葵 アボカド
・もろみ味噌マヨネーズと鶏モモのカナッペ 大根のピクルス
・海老カツ クロックマダム風 グリュイエールチーズ 小エビ ケイジャンスパイス
■スイーツ セレクション
・苺とピスタチオのムースリーヌタルト
・苺とライムジャムのロールケーキ バニラシャンティイ
・チョコレートのフィナンシェ 苺のナメラカクリーム
・レモンレアチーズケーキ 苺のコンフィ アーモンドサブレ
・抹茶ラテババロア 苺ジェル
・苺プリン
■自家製スコーン
・苺のスコーン
・プレーンスコーン
・クロテッドクリームとジャム
◆ロビーラウンジ ル・ジャルダン／ホテル椿山荘東京（江戸川橋）
(C)Moomin Characters(TM)
「ムーミン」の世界へようこそ。雪景色の中でキャラクターたちと出会うアフタヌーンティー
庭園を一望するホテル椿山荘東京のラウンジ「ロビーラウンジ ル・ジャルダン」には、小説『ムーミン谷の冬』の世界を味わえるアフタヌーンティーが登場。
「ムーミン」の世界に出会う冬の「Tea party」をテーマに、雪とオーロラをイメージしたウエルカムドリンクをはじめ、雪景色や物語に登場するキャラクターたちを表現したスイーツ、セイボリーを三段スタンドでお届け。雪化粧をしたムーミンやしきをイメージしたホワイトチョコケーキや、ムーミンのしっぽを模したムースなど、見るだけでも笑顔になれる品々ばかり。
冬の庭園に広がる“森のオーロラ”とともに、ムーミンの物語の世界に誘われてみて。
【Tales of Moominland Midwinter アフタヌーンティー】+ウエルカムドリンク+約20種カフェフリー（〜2/5）
店舗名：ロビーラウンジ ル・ジャルダン／ホテル椿山荘東京
住所：東京都文京区関口2-10-8 ホテル椿山荘東京 ホテル棟 3F
提供期間：〜2026/2/5（木）
料金：9,775円
※税・サ込
メニュー
■上段 スイーツ4種
・雪降るムーミンやしき ホワイトチョコケーキ
・オーロラジュレ
・ムーミンのしっぽ ムース
・ムーミン クッキー
■中段 スコーン3種（クロテッドクリーム&ジャム2種）＆タルト
・プレーンスコーン
・メイプルとクルミのスコーン
・コケモモのスコーン
・リトルミイ かくれんぼタルト
■下段 セイボリー3種
・リハピーラッカ風ミートパイ
・パンケーキとスモークサーモン
・ニシンのスモーブロ
