「私の口と体を介して創造主を名乗り、行われた」占い師の女、自殺教唆やほう助の初公判　弁護側「心神喪失による無罪主張」遺族は「ウソつかないで」

「創造主」を名乗る女が信奉者の男性２人をそそのかし、入水させた罪などに問われた裁判がはじまりました。



初公判で女は、「私の口と体を介して創造主がやった」「宇宙システムプログラムが脳をジャックした」などと述べ、弁護側は責任能力がないとして、心神喪失による無罪を主張しました。



全身黒い服に身を包み、白くなった髪を肩までおろし、メガネにマスク姿で法廷にあらわれたのは、自殺教唆や自殺幇助、恐喝などの罪に問われている占い師の浜田淑恵被告（６３）です。





起訴状などによりますと、浜田被告は２０２０年、別の信奉者の女と共謀して、寺本浩平さん（当時６６）と米田一郎さん（当時５１）に対し、自身を「創造主」とかたったうえで、そそのかして和歌山県広川町の海で入水自殺させた罪などに問われています。その後、別の信奉者の女と寺本さんの遺書を偽造した有印私文書偽造罪のほか、別の信奉者の男性から計約８千万円を脅し取った恐喝罪などにも問われています。大阪地裁で１７日に開かれた初公判で、辛島明裁判長から起訴内容について聞かれた浜田被告。裁判長「恐喝とされている事件について、あなたの認識とは異なっているところはありますか？」浜田被告「実際のやりとりと、読まれた内容は少し…いろいろ違うってところはあるんですが、創造主と名乗ったといういうところなんですが、私本人、自身の口から話したというのは一度もありませんし、私自身の口と体を介して、宇宙システムっていうシステムが私の体を介して創造主を名乗り、行われたということ」裁判長「細かい所はいいので、起訴状の事実で、あなたの恐喝の文言が違う、合っているところがある？」浜田被告「実際の細かい所で思うところはたくさんあるのですが、事実、私の口と体を介して創造主がやったことです」裁判長「自殺教唆、自殺幇助の事件、そちらについては？」浜田被告「それも同じく、宇宙システムプログラムが脳をジャックして、システムを介して口と体を使って行った」つづく弁護側は、事実関係を認めたうえで、心神喪失状態で刑事責任能力はないと無罪を主張。さらに浜田被告の精神鑑定を裁判所に求めました。一方、検察側は冒頭陳述で「神としての力が宿っていると思いこませて恐怖心を与え、みんなで海に入りましょうとお互いに頭を沈めあうように言った」などと主張しました。今回の裁判に、被害者参加制度を利用して参加した寺本さんの長男はこう話します。（長男）「お父さんは自殺するような人ではないと思っている。この事件は殺人だと僕は考えています」「なんで僕の父親を亡きものにしたのか、（浜田被告には）真実を語ってほしいです。ウソをつかないでほしい」次の裁判は、来年２月に行われる予定です。