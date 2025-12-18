SHINeeジョンヒョンさんとの別れから本日（12月18日）で8年…今もなお輝く“5人”の絆

SHINeeのジョンヒョンさんがこの世を去ってから、8年の月日が流れた。

【写真】ジョンヒョンさんも、SHINee“未公開”ショット

ジョンヒョンさんは2017年12月18日に亡くなった。享年27歳。

8周忌を迎えた本日（12月18日）、SHINeeの公式SNSアカウントには「いつもあなたを愛しています」というメッセージとともに、ジョンヒョンさんの写真が投稿された。

故人は2008年、SHINeeのメインボーカルとしてデビュー。グループとして数々のヒット曲を世に送り出し、2015年にはソロ歌手としても活動を開始した。

ジョンヒョンさんはこの世を去る約1カ月前、自身のSNSにDear Cloudの楽曲『君のそばにいるよ』の歌詞が綴られた写真とともに、「あなたが苦しまないことを祈って」という文章を投稿していた。彼の死後、この投稿は多くのファンの胸を締めつけた。

（写真＝SHINee公式Instagram）ジョンヒョンさん

メンバーたちは毎年、故人の命日や誕生日に思いを寄せ、変わらぬ哀悼の気持ちを表している。今年5月には、ジョンヒョンさんが作詞・作曲した未公開曲『Poet｜Artist』が公開されたほか、SHINeeはデビュー17周年コンサートで同曲を披露し、ジョンヒョンさんを含めて「今も5人である」という思いを強調した。

また、遺族はジョンヒョンさんの死後、非営利財団「ピチナ」を設立。彼が残した著作権料をもとに、所属事務所を持たず困難な状況に置かれた若いアーティストたちを支援する奨学事業を続けている。