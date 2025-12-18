アップトゥーミーの新作リップ♡色移りしないむっちり唇へ

唇の仕上がりひとつで、表情も気分もぐっと変わるもの。そんな毎日のメイクに寄り添うアップトゥーミーから、新作リップが登場します。色移りしにくさと、ぽってりとしたツヤ感を両立した「ハグマイリップ カラーロックプランピーバーム」は、忙しい日常でもきれいが続く心強い存在。自分らしい血色感を楽しみながら、なりたい私へ一歩近づける、新しいリップ体験に注目です♡

血色感を選べる6色展開

アップトゥーミー ハグマイリップ カラーロックプランピーバームは、全6色展開・容量3g。自分にぴったりの粘膜カラーが見つかる高発色ラインナップです。

001シークレットハグ:自然体でやさしいピンクベージュ

002ピクシーチャーム:誰からも愛される万能ピンク

003モーヴシグナル:ときめきを誘うプラムピンク

004キャプチャーミー:駆け引き上手なディープローズ

005シネマヒロイン:凛とした大人のスパイスブラウン

006サニームード:表情を照らすまろやかキャメル

シーンや気分に合わせて選べるのも魅力です。

ジバンシイ数量限定♡朝露のように艶めくスプリングコレクション2026

むっちり質感が続く秘密

ジェル膜処方により、塗布後約3分でジェル膜が完成。生つやキープオイル※2がカラー層を守り、塗りたての発色と膜厚感のあるツヤを長時間キープします。

さらにバニリルブチル&メントール配合で、プランプ※1効果によるぷっくり感を演出。色落ちや乾燥が気になる唇も、むっちりとした印象に仕上がります。

※1メイク効果※2ジフェニルジメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、トリメチルシロキシフェニルジメチコン※3効果には個人差があります。

自分らしさを底上げする一本

美容液90%※4配合で、うるおいケアも同時に叶える処方。アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸※5などの保湿成分が唇を包み込み、なめらかな塗り心地を実現します。

「何でもできる。何にでもなれる。」を掲げるアップトゥーミーらしく、毎日のメイクを前向きに楽しませてくれるリップです。

※4保湿エモリエント※5アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸

むっちりリップで、なりたい私へ

色移りしにくく、ツヤと血色感が続くアップトゥーミーの新作リップは、忙しい毎日の心強い味方。仕上がりの美しさはもちろん、うるおいまで考えられた処方で、使うたびに自信をくれます。

自分に似合う一本を選ぶ時間も、メイクの楽しさのひとつ。新しいリップとともに、なりたい自分をぎゅっとハグするような毎日を始めてみてはいかがでしょうか♪