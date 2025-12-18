『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』映像解禁 川上洋平［Alexandros］×SennaRin挿入歌
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（2026年1月30日公開）の本予告映像が解禁された。川上洋平［Alexandros］ × SennaRinによる挿入歌「ENDROLL」の楽曲が使用されている。
【画像】えっ！このガンダム＆女性は…公開された『キルケーの魔女』場面カット
予告映像では、「どうかして、この肉体と感情的な欲望から離脱しないと」――己を追い詰めるハサウェイ。それぞれの想いを胸に彼の名前を呼ぶギギとケリア。戦火の中で翻弄される若者たちの感情のゆらめき。そして、“ハサウェイ・ノア”として、“マフティー”として、自身が背負う宿命の重圧。そのコントラストが「戦火に揺れる青春群像劇」としてスクリーンで描かれる。
また、公開初日となる2026年1月30日より、IMAX61スクリーンでの同時上映が決定。IMAXビジュアルも公開された。
さらに、2026年1月2日から開催される、ガンダムシリーズの歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」の上映館が決定した。
そして、2026年3月7日、8日に東京国際フォーラム ホールCで、スペシャルライブ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ THE SOUND OF U.C.0105」の開催が決定。加えて、2026年2月4日(水)に本作をコンセプトに制作されたCONCEPT EP「LOSTandFOUND」と、本作のオリジナル・サウンドトラックのリリースが決まった。
■川上洋平[Alexandros]コメント
ハサウェイの物語を2作に渡り、この声で追えることを光栄に感じています。「閃光」では“衝動”を。今作では、その先に残る“脆さ”を表現しました。澤野弘之さんの楽曲、SennaRinさんの声から強く刺激を受けました。再び劇場で、この物語の迫力を体感できる日が楽しみで仕方ありません。
■SennaRinコメント
深い歴史を持ち、長きにわたり多くの方に愛されてきたガンダムシリーズに携わることができ、大変光栄に思っています。「ENDROLL」で川上さんとご一緒できたこともとても嬉しく感じています。作品とともに楽曲も楽しんでいただけましたら幸いです。
