½ÏÇ¯À¤Âå»ñ»º²È¡¢±ßËþÎ¥º§¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢ÁÛÄê³°¤Î½ÐÈñ¡ÖÇ¯¶â¡õÀÇ¶â¡×¤ÎÂçÌäÂê
ÆüËÜ¤ÎÎ¥º§·ï¿ô¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯¤ÎÎ¥º§·ï¿ô¤Ï19Ëü3,000·ïÍ¾¤ê¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿2002Ç¯¡ÊÌó28Ëü9,000·ï¡Ë¤«¤é¤Ï10Ëü·ï°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢º§°ù·ï¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º§°ù·ï¿ô¤ÈÎ¥º§·ï¿ô¤òÃ±½ã¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤Î¤ª¤è¤½3ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤¬Î¥º§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¥º§¤Ï¤â¤Ï¤äÎã³°Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¶¨µÄÎ¥º§¤Ï¸º¾¯¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÎ¥º§¤¬Áý²Ã
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ¥º§·ï¿ô°Ê¾å¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Î¥º§¤Î¡Ö¤«¤¿¤Á¡×¤À¡£Àï¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Î¥º§¤Î9³ä°Ê¾å¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¤ß¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¡Ö¶¨µÄÎ¥º§¡×¤À¤Ã¤¿¡£1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¶¨µÄÎ¥º§¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó95¡ó¤òÀê¤á¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÄ´ÄäÎ¥º§¤äºÛÈ½Î¥º§¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶¨µÄÎ¥º§¤Î³ä¹ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í85¡óÁ°¸å¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¡¢Ä´ÄäÎ¥º§¤äºÛÈ½Î¥º§¤Ê¤É¡¢ºÛÈ½½ê¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÎ¥º§¤¬15¡óÁ°¸å¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢2007Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Î¥º§»þ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊ¬³äÀ©ÅÙ¤À¡£¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÇ¯¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÅö»ö¼Ô´Ö¤Î¹ç°Õ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Âè»°¼Ô¤Î´ØÍ¿¤òµá¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹¤¯Ï¢¤ìÅº¤¨¤ÐÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¤Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢·ëº§´ü´Ö¤ÎÄ¹¤¤É×ÉØ¤ÎÎ¥º§¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
Àï¸åÄ¾¸å¤«¤é¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Î¥º§¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æ±µï´ü´Ö5Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¼ãÇ¯É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¡£1960Ç¯Âå¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬·ëº§5Ç¯Ì¤Ëþ¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÄ¹¤¯Ï¢¤ìÅº¤¦¤Û¤ÉÎ¥º§¤Ï¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢·ëº§20Ç¯°Ê¾å¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤¬Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½2³äÁ°¸å¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ä·ÐºÑÅª¼«Î©¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤äÇ¯¶â¤ÎÊ¬ÇÛ¤¬À©ÅÙ¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¥º§¤ËÈ¼¤¦ÌäÂê¡¡ÄÇ¯¶âÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ë¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×
·ëº§´ü´Ö¤¬30Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÉ×ÉØ¤ÎÎ¥º§¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶âÊ¬³ä¤¬ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Åµ·¿Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢É×¤¬Ä¹Ç¯²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¤ÏÈ¾Ê¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤¬Àè¹Ô¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º§°ù´ü´ÖÃæ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ê´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤ÏÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ¯¶âÊ¬³ä¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊóÄÌÃÎ½ñ¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Å¾¿¦¤Ë¤è¤ë²ÃÆþ´ü´Ö¤Î¶õÇò¤äÊó½·¿å½à¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤È¤Îº¹¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
Ç¯¶âÊ¬³äÀ©ÅÙ¤Ï¸øÊ¿À¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²¿¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÊ¬³ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ¥º§¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ËÂç¤¤Ê¸í»»¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Î¥º§»þ¤ÎÇ¯¶âÊ¬³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
Î¥º§¤ËÈ¼¤¦ÌäÂê¢¡ÄÉÔÆ°»º¤òÅÏ¤·¤Æ½ªÎ»¡¢¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤ºâ»ºÊ¬Í¿
²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ä¼«±Ä¶È¼Ô¤ÎÎ¥º§¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤ä»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤ò¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹·Á¤Çºâ»ºÊ¬Í¿¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤À¡£¡Ö¸½¶â¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö±ßËþ¤Ë²ò·è¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÀÇÌ³ÌÌ¤Ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
ÉÔÆ°»º¤Îºâ»ºÊ¬Í¿¤Ç¤Ï¡¢ÆâÍÆ¼¡Âè¤ÇÊ¬Í¿¤¹¤ëÂ¦¤Ë¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÀÇÌ³¾å¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤¬À¶»»¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢»þ²Á¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¼èÆÀ»þ¤è¤êÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
Î¥º§¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¥º§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉÔÆ°»º¤òÆ°¤«¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬¸å¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
Î¥º§¤ËÈ¼¤¦ÌäÂê£¡Ä¡ÖÁè¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤¬¾·¤¯Â£Í¿ÀÇ¥ê¥¹¥¯
»ñ»º¤òÂ¿¤¯ÊÝÍ¤¹¤ëÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁè¤¤¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î³Û¤¬²áÂç¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
º§°ùÃæ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¶¦Íºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º§°ùÁ°¤«¤éÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿»ñ»º¤ä»ö¶ÈÍÑ»ñ»º¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÊ¬Í¿¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³¾å¡¢¤½¤ÎÁ´³Û¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¶¦Íºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤òÌÀ¤é¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§»þ¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤ÏÌ±»ö¾åÍ¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÇÌ³½ð¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÎã¤â¤¢¤ë¡£
Î¥º§Á°¤ÈÎ¥º§¸å¡Ä»È¤¨¤ëÀÇ¤ÎÆÃÎã¤Ï°Û¤Ê¤ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÇÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
Î¥º§Á°¡§Â£Í¿ÀÇ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡ÊºÇÂç2,000Ëü±ß¡Ë
Î¥º§¸å¡§µï½»ÍÑÉÔÆ°»º¤Î3,000Ëü±ßÆÃÊÌ¹µ½ü¤ä·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÆÃÎã
¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»È¤¨¤ëÀÇ¤ÎÆÃÎã¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Âð¤òÉ×ÉØ¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤äÇäµÑ»þ¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎ¥º§»þ¤ÎÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅ¬ÍÑÍ×·ï¤Î³ÎÇ§¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£
Î¥º§¤Ï¡Ö´¶¾ð¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡ÖÀÇ¶â¡×¤ÎÌäÂê¤Ë
¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄêÃå¤·¤¿º£¡¢Î¥º§¤Ï¤À¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ±ï¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤äÂ¿³Û¤Î»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤¿È½ÃÇ¤¬¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÀÇÉéÃ´¤ä»ñ»ºÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Î¥º§¤ËÈ¼¤¦¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Öºâ»ºÊ¬Í¿¡×¡ÖÍÜ°éÈñ¡×¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ç¯¶â¤ÈÀÇ¶â¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ¥º§¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
