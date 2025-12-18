長年コツコツと働き、贅沢もせずにお金を貯めてきた――。そんな堅実な生き方は、老後の安心につながるはずです。しかし、蓄えがいくらあっても「心の豊かさ」までは保証してくれません。気づけば、楽しみは通帳の残高を見ることだけ。人生の後半になってようやく「自分は何のためにお金を貯めてきたのだろう」と立ち止まる人がいます。今回は、節約を極めたひとりの男性が老後に抱えた“虚しさ”を通じて、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏がお金との向き合い方を解説します。

筋金入りの倹約家。通帳を眺めて晩酌、資産5,000万円を突破したが…

金本陽介さん（65歳・仮名）は、地方の中小企業で40年以上働き続け、定年後は地方のワンルームマンションでひっそりと暮らしています。

若い頃から筋金入りの倹約家だった金本さん。「無駄なものに1円も払いたくない」――それは節約術というより、生き方そのものでした。

会社にはおにぎり2個と水筒に入れた水を持参。服は穴があくまで着て、エアコンは「命の危険がある日」以外は使わない。趣味も特になく、仕事から帰宅してひとり発泡酒で晩酌をしながら、通帳の残高がじわりと増えていくのを見ることが唯一の楽しみでした。

年収は50代でも400万円に届くかどうかという水準でしたが、焦りを感じたことはありませんでした。ずっと独り身で、飲み会も旅行もほとんど行かない生活。「自分ひとりが暮らすだけなら十分だ」と思っていたといいます。

そして、定年を迎えた今、親の遺産と退職金が加わり、気づけば手元には約5,000万円の金融資産。「これだけあれば、何があっても一生困らない」。金本さん自身もそう思っていました。

しかし、リタイアして数ヵ月が経つ頃、金本さんはふとした瞬間に湧き上がる“虚無感”に気づいてしまったのです。

安心できる老後のはずが、心だけが満たされない

仕事をしていた頃は毎日が忙しく、深く考える余裕もありませんでした。しかし、時間に余裕が生まれた老後、金本さんの生活は想像していたような「ゆったりした幸せ」とは別物でした。

生活費はほぼ年金の範囲でまかなえる。贅沢をしなければ資産を減らさずに暮らしていける安心もある。それでも心は満たされず、ただただ時間を持て余す日々が続いていたのです。

「お金はある。だけど、使い方がわからない」

使う理由が思いつかず、かといって何もしない時間は不安と孤独を募らせたのです。

ついに“やってはいけない一線”を越えてしまう

あり余る時間の中で、金本さんはSNSや匿名掲示板を見ることが増えました。最初は暇つぶしでしたが、次第に自分とは違う意見を攻撃することでストレスを発散するようになっていきました。他人を否定する言葉を書くたびに、「自分は優れている」と優越感を感じるようになっていったのです。

ある日、地元掲示板に自分が勤めていた会社の話題が投稿されているのを見つけた金本さん。内部事情を知っているがゆえ、つい元同僚の悪口を、個人が特定できる書き方で投稿してしまいました。

その投稿が拡散され、事態は思わぬ方向へ転がりはじめました。後日、金本さん宛に届いたのは名誉毀損による50万円という慰謝料の請求でした。

金額自体は大きな問題ではありませんでした。積み上げてきた資産が減ること以上に、自分が匿名の書き込みで他人を傷つけてしまったこと、そしてその結果として法的な通知を受けたことが、金本さんに大きなショックを与えました。

「俺はいったい何をやっているんだろう……」

その日、金本さんは小さなワンルームで一人、しばらく動けずにいました。

「貯める」だけでは人生は豊かにはならない

金本さんのように、真面目に働き、倹約し、その結果、大きな資産を持った状態で老後を迎えられる人も多いでしょう。

倹約は悪ではなく、むしろ「強い武器」です。お金をしっかり貯めてきたことで、金本さんは老後資金の不安からは解放されています。

しかし、人生は“お金を多く残した人が勝つゲーム”ではありません。誰より資産を多く残すことが目的ではなく、自分が満足できる人生をつくるためにお金をどう使うかが重要です。

そのために「ライフプランニング」という考え方があり、その本質は、“自分にとっての幸せな状態をどう実現するか”という人生戦略を立てることです。

どんな人と関わりながら生きたいのか、社会の中でどんな役割を果たしたいのか、どんな趣味を深めたいのか。幸せの形は人それぞれですが、満たされないまま年を重ねると、人は不満や怒りの矛先を他人に向けやすくなります。

お金そのものより、「お金をどう使うか」を考えることが、人生の豊かさを左右します。若いときから自分がどう生きたいのかを考え、それと向き合いながら生きていくことが大切です。

一度しかない人生をどう生きるか

多くのシニアが老後資金に不安を抱え、お金のためにリタイア後に働く人も多い一方で、金本さんのように大きな資産を持ちながらも満たされていない人もいます。

結局のところ、お金は人生を豊かにするための道具でしかありません。老後に後悔しないためには、ただ貯めるだけではなく、「自分が本当に望む生き方とは何か」、「そのためにお金をどう活かすのか」を考えることが欠かせません。

一度しかない人生、最大限の幸福を感じながら生きるためにも、自分としっかり向き合い、望む未来を実現するための戦略を考えてみましょう。

小川 洋平

FP相談ねっと