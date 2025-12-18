最新のデジタル技術と洗練されたスタイルでさらなる高みへ

日産は2025年12月18日、同社の看板モデルであるミニバン「セレナ」のマイナーチェンジを発表しました。

1991年の初代誕生から数えて、2026年には記念すべき35周年を迎えるセレナは、一貫して「家族のためのミニバン」という理想を追求し続けてきたロングセラーモデルです。

【画像】超カッコイイ！ 日産の新型「セレナ」です！（30枚以上）

現行の6代目は2022年11月に発表され、初代から続く「BIG」「EASY」「FUN」という3つの根幹コンセプトをベースに、クラス最大級の室内空間と卓越した利便性を備えていますが、今回の改良によってその魅力はさらに洗練され、現代のライフスタイルに即した進化を遂げています。

今回のマイナーチェンジにおける最大の注目点は、6代目へフルモデルチェンジして以来、3年ぶりとなるエクステリアデザインの刷新と、最新のデジタルインフォテインメントシステムの導入です。

特に、ラインナップの中でもプレミアムかつ象徴的な存在である「LUXION（ルキシオン）」と、スポーティな装いが人気の「ハイウェイスターV」において、その表情が一段と凛々しく生まれ変わりました。

具体的には、両グレードともにフロントグリルとアルミホイールのデザインを一新しています。

LUXIONは、より上質でプレミアムな空気感を纏った洗練されたエクステリアへと昇華されており、インテリアには次世代のシート素材「テーラーフィット2」を採用しました。

この新素材は、しっとりとした肌ざわりと体を包み込むような心地よいフィット感を提供し、最上級グレードに相応しいくつろぎの空間を演出します。

一方でハイウェイスターVは、スポーツマインドをより強調した意匠を取り入れることで、ミニバンとしての実用性を維持しながらも、圧倒的な存在感と躍動感を主張するスタイルへと進化を遂げました。

さらに、全グレードを対象に「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」という3つの新色がボディカラーに追加され、ユーザーの個性や好みに合わせた選択肢が大きく広がっています。

テクノロジーの面では、セレナとして初となるGoogle搭載の最新「NissanConnectインフォテインメントシステム」のメーカーオプション設定が、大きなトピックと言えるでしょう。

これにより、スマートフォンやタブレットでお馴染みのGoogleマップやGoogleアシスタント、Google Playの各機能が、車内の大画面でシームレスに利用可能となりました。

ドライブ中の目的地検索やエンターテインメントの操作がより直感的になり、カーライフの質を劇的に向上させています。

また、コネクテッド機能も強化されており、窓の閉め忘れやハザードランプの消し忘れをスマートフォンに通知する「し忘れアラート」や、外出先から自車の周辺状況を確認できる「リモートフォトショット」といった便利な新サービスにも対応しました。

安全運転支援システムにおいても、最新のカメラ技術を駆使した機能拡充が図られています。

新たに採用された「インテリジェントアラウンドビューモニター」には、自車周辺を3D映像で多角的かつ直感的に確認できる「3Dビュー」を搭載しました。

さらに、交差点での死角を補う「フロントワイドビュー」や、ミラーを畳んだ状態でも側面の安全を確認できる「両サイドミラークローズドビュー」といった機能が加わり、狭い路地でのすれ違いや複雑な駐車シーンでも、ドライバーを強力にサポートします。

さらに、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）からは、新たなライフスタイルを提案するカスタマイズモデルも発表されました。

なかでも注目は、車種専用の特別なカスタマイズを施した新シリーズ「AUTECH LINE」の追加です。

メタル調フィニッシュのドアミラーやダーククロムのフロントグリルなどを備え、落ち着いた大人に似合う質感を追求しています。

また、2列シート5人乗り仕様で、巨大な収納ボックスを荷室に備えた「マルチボックス」も新たに設定されました。

このボックスはベンチやテーブルとしても活用でき、キャンプなどの趣味から、いざという時の避難場所まで幅広く対応する、まさに現代の多様なニーズを象徴する一台です。

なお、価格（消費税込み、以下同）については、ガソリン車が2WDの「X」グレードで278万5200円から、4WDのハイウェイスターVで349万4700円までラインナップされています。

主力となるe-POWERモデルは、2WDの「e-POWER X」が329万3400円から、最上位グレードの「e-POWER LUXION」が499万8400円までとなっています。

また、新たに設定されたカスタマイズモデルのAUTECH LINEは333万8500円（ガソリン・2WD）から、マルチボックスは357万2800円（ガソリン・2WD・XVパッケージ）からの設定です。

なお、今回のマイナーチェンジモデルは、ベース車が2026年2月中旬より、カスタムカーの「AUTECH」および「AUTECH SPORTS SPEC」は同年3月中旬より、その他のモデルは同年2月12日より順次発売される予定です。