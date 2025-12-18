【運勢の答え合わせ】年始に見た占いやおみくじ、当たっていましたか？＜ママのリアル調査＞
年始に引いたおみくじや、なんとなくチェックした占い。2025年の終わりを迎える今、ママたちは年始のおみくじや占いをどのくらい覚えていて、どのくらい「当たっていた」と感じているのでしょうか。
ママスタセレクトでは、「2025年の自分を振り返って……。年始に見た「占いやおみくじ」は当たっていましたか？」と問いかけるアンケートを実施しました。選択肢には「当たっていた」「当たっていなかった」に加え、「覚えていない、気にしていない」「占いやおみくじはしていない」の4つを設定。430人を超えるママたちが回答を寄せてくれました。
アンケートの結果、もっとも多かった回答は「覚えていない、気にしていない」を選択したママたちで57.7％と約6割にのぼりました。次いで「占いやおみくじはしていない」を選んだママたちが21.2％と全体の約2割に。さらに「当たっていなかった」が13.5％、「当たっていた」と答えたママは7.6％にとどまりました。
年始の運勢を「覚えていない」ママが多数派であること、また占いやおみくじ自体を習慣にしていない層も一定数いることがわかります。
占い・おみくじは“結果を競うもの”ではなく“年始の儀式”？
回答では「覚えていない・気にしていない」と答えたママたちが最多となりました。アンケート内容を見てはじめて「そういえば、年始におみくじを引いた！」と、思い出した人もいるかもしれません。
「覚えていない」と答えた人が突出して多かった点は、占いやおみくじが“結果の当たり外れ”よりも、年始の雰囲気を楽しむ行為として根付いている可能性があるといえそうです。
ママの生活と占いの距離感
育児・家事・仕事で日々忙しいママにとって、年始に引いたおみくじの文言やラッキーアイテムを振り返る余裕は、正直あまりないのかもしれません。
占いやおみくじは、
1：年始の雰囲気を味わうもの
2：気分を整えるための軽い儀式
3：小さな楽しみとしての習慣
といった“気軽な存在”として受け入れられている姿が浮かび上がります。
2割は「当たっていた／当たっていなかった」と明確に回答
一方で「当たっていた（7.6%）」「当たっていなかった（13.5%）」と具体的に答えられた人も2割程度存在します。「今年はこういう一年だったな」と年始の占いやおみくじの内容を思い返し、振り返るきっかけになっている人もいるようです。
運勢占いとは適度な距離感で付き合う人が多い？
ママスタセレクトでは2025年の5月に「人に言うほどではないけれど、スピっていますか？」と問いかけるアンケートを実施しました。その結果によると「ライトに好き」と答えた人が44.1％と半数近くを占めました。「信じすぎないけれど、完全に無視もしない」。そうママたちは占いやスピリチュアルと適度な距離感でつき合っている実態がわかりました。今回のアンケートに通じるものがあるように感じます。
占いやおみくじは年始に楽しむ習慣的な行事
今回のアンケートでは、多くのママが年始に見た占いやおみくじの内容を「覚えていない」「気にしていない」と答えていました。しかし、それは決して占いへの無関心ではなく、日々の忙しさの中で、おみくじや占いを「軽やかに楽しむ習慣」として取り入れている姿が見えてきます。
年末に一年の振り返りをするかどうかは人それぞれ。ですが、年始の占いやおみくじが気持ちを整え、前向きに新たな一年をはじめるきっかけになっていることがうかがえます。
2026年の年始、皆さんはまたおみくじを引くでしょうか？ その言葉を年末に覚えていなくても、年のはじめに「今年も頑張ろう」という気持ちになれるなら、それだけで十分なのかもしれません。
【アンケート概要】
総回答数：437票
調査方法：インターネット
調査月：2025年11月
調査・分析：ママスタセレクト編集部
文・編集部