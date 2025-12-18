ロッテは１８日、今季までＤｅＮＡでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手（２９）の入団が決まったことを発表した。

ジャクソンは来日２年目の今季、２５試合に先発して１０勝７敗、防御率２・３３の好成績。ＮＰＢでの２年間で１８勝１４敗、防御率２・６０の安定した成績を残している。

２日に保留選手名簿から外れ、自由契約選手として公示。その後は残留交渉するＤｅＮＡを含めて、複数球団による争奪戦が展開されていた。その中で新天地としてロッテでのプレーを選択した。

最速１５９キロを誇り、武器のチェンジアップにスライダー、ナックルカーブを操る右腕。サブロー監督のもと再建を目指すチームにとって、手薄な先発の柱の１人として大きな期待がかかる。

▽ジャクソンのコメント「私と家族にとって日本で過ごせる日々は、大きな恵みとなっています。これから千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています。リーグ優勝、そして日本一を勝ち取るために全力で貢献したいです。チームメイトやファンの皆さんとの絆を築いていけることにワクワクしています。Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ Ｍａｒｉｎｅｓ！」。

▽サブロー監督のコメント「日本では今年までの２年間で２９３イニング以上、投げるなど実績十分で年間を通してローテーションを支えるピッチャーとして期待をしています。空振りがとれる威力のあるストレートと多彩な変化球が武器でチェンジアップは変化も非常に大きく、さらにマリンの風を味方につければ、打たれることはなかなかないと思っています。ローテーションの軸となるような先発投手の獲得を目指していた中で、本当に頼もしい選手が加わってくれたと思っています」