ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、オリコン年間「シングルランキング」で、海外アーティスト最高順位を記録した。17日に発表されたオリコン「年間ランキング2025」(集計期間昨年12月23日〜今年12月15日)によると、ENHYPENの4枚目シングル「宵−YOI−」が「シングルランキング」8位に入った。これは海外アーティスト作品の中で最も高い順位となる。

韓国テレビ局MBNは18日「『宵−YOI−』は、累積出荷量75万枚を超え、日本レコード協会でENHYPEN初の『トリプルプラチナ』認証を獲得した作品だ。このシングルは7月29日の発売後、わずか3日間の集計だけで出荷量50万枚を快速突破したのはもちろん、ENHYEPNの日本アルバムの中で初めて発売初週『ハーフミリオンセラー』を達成した。ENHYPENのさらに大きくなった日本での地位と影響力がそのまま反映された結果だ」と説明した。

また、6枚目のミニアルバム「DESIRE：UNLEASH」で「アルバムランキング」11位になっている。このアルバムは、オリコンの「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」（6月16日付、集計期間同月2〜8日）でいずれもチームの最多販売量およびポイントを更新し、1位になった。

来年1月16日に発売される7枚目ミニアルバム「THE SIN：VANISH」は「罪悪」をモチーフにした新しいアルバムシリーズの序幕を開く作品だ。