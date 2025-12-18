米アカデミー賞の授賞式中継が、2029年にテレビからネット配信へ切り替わる/Carlo Allegri/Reuters

（CNN）米アカデミー賞の授賞式中継が、2029年にテレビからネット配信に切り替わる。米映画芸術科学アカデミーは17日、動画共有サイトのユーチューブがアカデミー賞授賞式を世界で独占配信する複数年契約を結んだと発表した。

ユーチューブの契約期間は33年まで。この契約は、ユーチューブやネットフリックスなどの配信サービスが、メディア業界の力関係を大きく変化させていることを物語る。

アカデミー賞授賞式はこれまで長年の間、ディズニー傘下のABCテレビが中継してきた。ABCは28年まで中継を続ける予定。アカデミーは以後の放送権について入札を募っており、ユーチューブがABCなどを抑えて放送権を獲得したと思われる。

ユーチューブのニール・モーハン最高経営責任者（CEO）は声明を発表し、「アカデミーと組んでこの芸術とエンターテインメントの祭典を世界中の視聴者に届けることで、アカデミー賞の輝かしい伝統を守りながら、新世代の創造性と映画愛好家を鼓舞する」と述べている。

ハリウッドの映画業界は、伝統的な手法を守る制作者と、ユーチューブやネットフリックスのような視聴者中心のサービスを受け入れる制作者で二分されている。

脚本家のダニエル・クンカ氏は「ユーチューブがアカデミー賞授賞式を中継するなど、自分を殺そうとしている相手と握手するようなものだ」とXに書き込んだ。

ABCは「アカデミー賞100年を記念する2028年を含め、今後3回のテレビ中継を楽しみにしている。映画芸術科学アカデミーの成功が続くことを祈る」とコメントしている。