¡ÚÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥åー¥Á¥å¥ê¥Æ¥£S¡Û①¿Íµ¤¤ÏÊ£¾¡Î¨80¡ó¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ìー¥¸¡ª²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö

²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥åー¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æー¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
¡Î£´¡¦£²¡¦£²¡¦£²¡Ï¤Î①¿Íµ¤¤Ï24Ç¯¤³¤½µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇÏ·ôÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¿¤¬¡¢Ê£¾¡Î¨80¡ó¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ìー¥¸¡£
②¿Íµ¤¤â¡Î£²¡¦£´¡¦£±¡¦£³¡Ï¤È¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Â·¤Ã¤ÆÏ¢ÂÐ¤ò³°¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ï16Ç¯¤Î£±ÅÙ¤À¤±¡£
°ìÊý¤Ç¡Î£±¡¦£±¡¦£±¡¦£·¡Ï¤Î③¿Íµ¤¤Ï¥¢¥Æ¤Ë¤Ç¤¤º¡¢¡Î£°¡¦£±¡¦£±¡¦£¸¡Ï¤Î④¿Íµ¤¤ÏÉÔ¿¶¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£
¤Þ¤¿¡¢⑥～⑨¿Íµ¤¤Ï¡Î£²¡¦£²¡¦£±¡¦35¡Ï¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²·å¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Î£°¡¦£°¡¦£³¡¦69¡Ï¤ÇÏ¢ÂÐÎã¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤âÇÏ·ôÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï19Ç¯¤¬ºÇ¸å¡£
É¬Á³Åª¤ËÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£²£¶£·£¹±ß¤ÈÄã¤á¤Ç¡¢ËüÇÏ·ô¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï14Ç¯¤¬ºÇ¸å¡Ê18Ç¯¤ÏÏÈÏ¢¤¬ËüÇÏ·ô¡Ë¡£
²áµî10Ç¯¤Ë¤Ï³ºÅö¤¹¤ë¥ìー¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÕ¤Ë£³·åÇÛÅö¤Ï£´²ó¤Ç¡¢10ÇÜÂæ¤â£³²ó¤À¤«¤é¡¢ÇÏÏ¢¤ÇÌµÍý¤Ê·êÁÀ¤¤¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¸ÌÀ¤À¤í¤¦¡£Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥åー¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æー¥¯¥¹¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
