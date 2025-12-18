¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¿·GM¤Ë31ºÐ¥¥é¥ó¥Ó»á¡ªÊÆÊóÆ»¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ï33ºÐ¡õÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤â35ºÐ¤ÈÄ¶¼ãÊÖ¤ê¿Í»ö
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤¬¿·GM¤È¤·¤Æ31ºÐ¤Î¥¢¥Ë¡¦¥¥é¥ó¥Ó»á¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥¥é¥ó¥Ó»á¤Î½¢Ç¤¤òÊóÆ»¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÅý·×³Ø¤ä·Ð±Ä³Ø¤Ê¤É¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±»á¤Ï2015Ç¯¤«¤é¥ì¥¤¥º¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¡¢21Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬100¾¡¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¹½ÃÛ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥é¥ó¥Ó»á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë°Ü¤êº£µ¨¤Þ¤ÇGMÊäº´¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸¦µæÉôÌç¤ä¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ê¤É¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÏÍèµ¨¤«¤é33ºÐ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥Ö¥Æ¥é»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤Þ¤¿¡¢35ºÐ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥Ü¡¼¥Ë»á¤¬ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ê¼ãÊÖ¤ê¿Í»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ë¤Ï¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¤¬ºßÀÒ¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤âÇ¯Êð550Ëü¥É¥ë¡ÊÌó8²¯5300Ëü±ß¡Ë¡¢ºÇÂç100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5500Ëü±ß¡Ë¤Î½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£