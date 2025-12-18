吉本興業は18日、グループ会社の「株式会社FANY」が22日から新たな金融サービス「FANY BANK（ファニーバンク）」を提供すると発表。「日本一”遊び心”のある銀行サービス」を掲げ、所属芸人がカードをデザインしたり、新居の手伝いをしたりするなどさまざまな個性的なサービスが用意されている。

同社は「吉本興業グループの株式会社FANYは、住信SBIネット銀行株式会社が提供するフルバンキングBaaSを活用した新たな金融サービス 『FANY BANK (ファニーバンク)』を2025年12月22日(月) 10:00より提供開始します」と報告。

「FANY BANK」は、「日本一”遊び心”のある銀行サービスを目指し、FANYサービスをご利用のお客さまに向けたより良い顧客体験の実現を目指した金融サービス」と説明。

5万円以上の給与受取を12か月連続で実施した人には、劇場チケットなどが掲載されたFANYのカタログギフトがプレゼントされたり、住宅ローンを借りると、よしもと芸人が新居のお手伝いを実施したりするなど、「楽しく貯める」、「楽しく使う」、「楽しく借りる」の3つのコンセプトにあわせ”遊び心”のあるさまざまなサービスを展開していく。

またジミー大西、「野性爆弾」のくっきー！など吉本芸人がデザインしたデビットカードも披露された。